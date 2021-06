Para próximo decreto, Uberaba vai considerar novos indicadores da COVID-19

Fora do Minas Consciente, Uberaba não segue as medidas mais restritivas da onda vermelha estabelecidas pelo governo de MG para o Triângulo Sul (foto: Prefeitura de Uberaba/Diivulgação)

Após reunião com vereadores no final da tarde dessa sexta-feira (4/6), a prefeitura de Uberaba informou que passará a levar em consideração para a próxima formulação de um novo decreto de enfrentamento da COVID-19 não somente a taxa de positividade dos testes da doença, mas também indicadores como a ocupação de leitos hospitalares e a taxa de incidência do novo coranavírus no município.



Desta forma, a maioria dos vereadores uberabenses optou por defender a construção de um decreto exclusivo, levando-se em conta as características do município. “Executivo e Legislativo têm ganhado maturidade. É isso o que a gente busca e tenho certeza que estaremos cada vez mais unidos, juntos por Uberaba”, destacou a prefeita Elisa Araújo (Solidariedade) que agendou uma nova reunião com os vereadores na próxima terça-feira (08/6) para que eles apresentem as propostas para o novo decreto.

“As medidas a serem adotadas em Uberaba vão levar em consideração indicadores como a ocupação de leitos, a taxa de incidência da doença e a taxa de positividade dos testes de COVID-19”, diz nota da prefeitura de Uberaba.

O atual decreto de enfrentamento à COVID-19 de Uberaba determina que, se a taxa de positividade de testagem para o novo coronavírus dentro de uma semana se mantiver maior que 40%, serão aplicadas as restrições da onda roxa do Minas Consciente. Se a taxa de testagem for de 30% a 40%, permanecerão as regras em vigor atualmente. Caso o índice seja inferior a 30%, o município seguirá as diretrizes da onda vermelha do Minas Consciente.

A taxa de positividade é a proporção da quantidade de positivados diante do total de exames de COVID-19 realizados diariamente no município. Será considerada a semana epidemiológica, de domingo a sábado.

Como as taxas de positividades medidas durante as semanas desde a publicação do atual decreto (no meio de maio) sempre estiveram abaixo dos 40%, por volta de 35%, segue autorizado em Uberaba, desde que seguidas as medidas sanitárias do distanciamento social, a entrada de clientes em lojas até as 18h e, em bares,

restaurantes e demais estabelecimentos de alimentação, até as 20h. Além disso, as reuniões, missas ou cultos nos templos seguem permitidos até as 20h.

Pelas novas normas do decreto municipal, as empresas locais são obrigadas a notificar a Vigilância Sanitária do município sobre os casos positivos para a COVID-19 de dois ou mais empregados. A notificação deverá ser pelo e-mail empresainformacovid@uberaba.mg.gov.br, no prazo de 24 horas, sob pena de interdição.





UTI/COVID perto do limite

Segundo último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Uberaba, na noite dessa sexta-feira (5/6), dos 103 leitos de UTI para pacientes com COVID-19 disponíveis na cidade, 94 estão ocupados. Dos 60 existentes na rede pública, 53 estão com pacientes. Dos 43 da rede privada, há 41 pessoas em estado grave.

Já em relação às ocupações de leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19, de 209 disponíveis, 165 estão ocupados; de 142 da rede pública, há 121 pacientes; e de 67 da rede privada, 44 estão ocupados.