Novas doses da Pfizer e AstraZeneca chegam ao Sul de Minas

O imunizantes chegaram na quarta (02) e quinta-feira (03) pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (foto: BH Airport/Reprodução) Minas vão receber mais doses dos imunizantes da AstraZeneca e Pfizer nesta sexta-feira (4/6). As regionais de saúde do Sul devão receber mais doses dos imunizantes da AstraZeneca e Pfizer nesta sexta-feira (4/6).

Os imunizantes chegaram ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte na quarta-feira (2/6). Com isso, o plano de vacinação contra a COVID-19 segue em todas as regiões do estado de Minas Gerais.

As doses do imunizante, produzido tem parceria com a Fiocruz, serão destinadas aos grupos prioritários e pessoas com deficiência permanente.

Também serão imunizados com essas novas doses os trabalhadores da educação do ensino básico (creches e fundamental).

O Ministério da Saúde informou sexta-feira passada (28/5) sobre a antecipação da imunização dos profissionais da educação em todo o país.

As da Pfizer serão aplicadas nos trabalhadores do transporte aéreo, gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz e que tiveram complicações de saúde durante o processo.

As pessoas com comorbidade também serão vacinadas com as doses do imunizante americano.

O Aeroporto de Alfenas receberá as remessas e irá encaminhar as vacinas para as quatro regionais de saúde do Sul de Minas.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), a Região Sul já aplicou 669.837 vacinas da primeira dose e 322.037 da segunda.

Os números são atualizados diariamente, mas podem divergir com as secretarias municipais.