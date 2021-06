Azul disponibiliza novas operações de voos em Uberaba (foto: Azul Linhas Aéreas/Divulgação) Azul Linhas Aéreas disponibilizou nesta semana novas operações de voos em Uberaba, no Triângulo Mineiro, para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, e para o Aeroporto Internacional de Porto Seguro, no Sul da Bahia, na alta temporada de inverno. Linhas Aéreas disponibilizou nesta semana novas operações de voos em Uberaba, no Triângulo Mineiro, para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, e para o Aeroporto Internacional de Porto Seguro, no Sul da Bahia, na alta temporada de inverno.

A novidade foi anunciada após encontro entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Uberaba, agentes de turismo da cidade e equipe de turismo da Azul Linhas Aéreas, que, segundo a prefeitura de Uberaba, teve a intenção de fomentar e fortalecer o setor de viagens na cidade e incentivar a venda de passagens a partir do município.

Para a cidade de Porto Seguro, os voos serão realizados entre 3 de julho e 7 de agosto, no período que compreende a alta temporada de inverno. As operações para Porto Seguro serão cumpridas com aeronaves modelo Embraer 195 E1, que podem transportar até 118 clientes, aos sábados.

“A rota, nunca antes operada pela Azul na cidade, reforça o interesse da companhia em aumentar sua presença no estado, estimulando a demanda pelo serviço de transporte aéreo e promovendo conveniência e comodidade aos clientes uberabenses que quiserem aproveitar as belezas do destino baiano”, destacou nota da prefeitura de Uberaba.

Segundo o gerente de Planejamento de Malha da Azul, Vitor Silva, desde fevereiro a empresa de linha aéreas voltou a operar diariamente entre Uberaba e Confins. “E devido à crescente demanda para essa rota, agora em junho, estamos aumentando para dois voos diários.

Uberaba passa a ser ainda mais estratégica para a Azul com essa nova rota de inverno que conectará a cidade a Porto Seguro, o que aumentará o fluxo de pessoas passando pelo Aeroporto Mário de Almeida Franco, principalmente turistas.

"Vale lembrar que essa rota será realizada com nossas aeronaves modelo Embraer E-195, que possuem capacidade para até 118 clientes”, contou.

De acordo com a diretora de Turismo, Feiras e Eventos de Uberaba, Maria Aparecida Basílio, o município é um destino rico culturalmente. “Temos história, pois temos os dinossauros, o gado zebu e o Chico Xavier, e também o Projeto Geopark que, em breve, receberá o reconhecimento da Unesco", afirmou a diretora de turismo.