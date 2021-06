'Mostra de Arte do Bolinho - BH é Quem?' reúne artistas da cena de grafite

Bolinho colore os muros em BH (foto: Raquel Bolinho/Arquivo Pessoal) cupcacke que colore e alegra a capital. Trata-se do Bolinho, um personagem que ganhou o coração dos moradores nos últimos anos, criado pela artista Maria Raquel, conhecida também como Bolinho. E o docinho divertido vai ser protagonista na "Mostra de Arte do Bolinho - BH é Quem?" que ocorre até o dia 12 de junho. Quem anda pelas ruas de Belo Horizonte certamente já viu em algum muro um simpáticoque colore e alegra a capital. Trata-se do, um personagem que ganhou o coração dos moradores nos últimos anos, criado pela artista Maria Raquel, conhecida também como Bolinho. E o docinho divertido vai ser protagonista na "Mostra de Arte do Bolinho - BH é Quem?" que ocorre até o dia 12 de junho.





A mostra ocorre no novo espaço Spot Culture, dedicado à cultura do skate, localizado no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de BH. Com entrada gratuita, os visitantes poderão acompanhar, ao vivo, os artistas Clara Valente, Lucas Skritor, Fênix, João Marcelo Goma, Comum e Nowone produzindo, tudo em um processo de imersão mais profunda na cultura do grafite.

Na exposição, cartões postais com informações sobre os artistas serão disponibilizados ao público, além de uma loja de produtos do Bolinho e um balão inflável do personagem, com dois metros de altura.

A programação da mostra será registrada em vídeos, que pooderãos ser acompanhados no site www.querobolinho.com.br e também no Canal do Youtube do projeto.

Bolinho se tornou ícone do Grafite em BH (foto: Reprodução/Instagram Quero Bolinho )

Bolinho, o ícone de BH

Desde 2009, Bolinho aparece em muros de BH com suas simpáticas feições humanas, resultado da paixão da artista pelo doce. Sua estreia ocorreu em um muro na Avenida Antônio Carlos e daí foi percorrendo por várias partes da capital.

Com este trabalho, Raquel Bolinho se tornou uma referência do grafite em Belo Horizonte. Além de se tornar um grande nome na representativdade feminina nessa arte, que teve um crescimento nos últimos anos.

"O Bolinho tem um público específico, que gosta dele. E a ideia da mostra é apresentá-lo junto a outros artistas", explicou Raquel.

Portanto, o Bolinho se tornou um ícone em BH e não é difícil encontrar pela cidade alguma versão dessa simpática figura, com suas cores vibrantes e traços marcantes, que colore e adoça o dia a dia da da capital.