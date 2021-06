Enquanto SP promete vacinar adultos até outubro, Minas não tem previsão

Em Belo Horizonte, profissionais da educação são vacinados contra a COVID-19 nesta semana (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



imunização contra a COVID-19 só aumenta. Em São Paulo, o governador João Doria (PSDB) afirmou, nesta quarta-feira (2/6), que todos os brasileiros maiores de 18 anos residentes no estado receberão



Minas Gerais, por sua vez, segue sem se comprometer com datas, já que depende do recebimento de novas remessas de imunizantes pelo Ministério da Saúde.



trabalhadores do transporte aéreo e portuário;

pessoas com comorbidades;

grávidas e puérperas com comorbidades;

pessoas com deficiência permanente;

trabalhadores das forças de segurança e salvamento. No território mineiro, os grupos prioritários atualmente contemplados com a vacinação são:









“A ordem de vacinação dos respectivos grupos prioritários, bem como o quantitativo de doses para vacinação da população destinados a cada estado são definidos pelo Ministério da Saúde e divulgados a cada envio de remessa de imunizantes”, informou a pasta.





Capital mineira

Em Belo Horizonte, o posicionamento não é diferente. Questionada pela reportagem, a prefeitura informou que “só expande os grupos ou dá seguimento à aplicação da segunda dose, com vacinas suficientes para todas as pessoas pertencentes a esse grupo''.













“É imprescindível que novas remessas de vacinas sejam entregues pelo Ministério da Saúde. A prefeitura reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo”, respondeu a Secretaria Municipal de Saúde.





Fazer ou não fazer previsões?





Marcar data para conclusão da campanha pode ser um tiro no pé. Isso porque para a campanha de imunização funcionar, muitos fatores precisam ser levados em conta, como, principalmente, a chegada de A estratégia de determinar uma data específica para vacinar a população não é necessariamente a ideal, avaliam especialistas consultados pela reportagem.Marcar data para conclusão da campanha pode ser um tiro no pé. Isso porque para ade imunização funcionar, muitos fatores precisam ser levados em conta, como, principalmente, a chegada de matéria-prima para a produção das vacinas









O médico epidemiologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), Paulo Lotufo, ironizou o anúncio de Doria. “Prazos, prazos, prazos... comprar a melhor corda no mercado para se enforcar”, comentou pelo Twitter.





“Não consigo avaliar como certo ou errado (a projeção de data para a campanha). O que eu sempre quis dizer é que essa história de apresentar prazo quando não se tem exatamente o controle da situação é muito ruim. Não tem como controlar a chegada dos insumos”, explicou Lotufo à reportagem do EM.





O especialista afirma que a expectativa da sociedade pode ser frustrada caso o prazo não se cumpra. “Acho arriscado soltar isso. A melhor coisa que tem é você trabalhar o mais rápido possível, acelerar da forma como pode”, acrescentou.





'Cenário dramático'

Na avaliação do infectologista, epidemiologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Geraldo Cunha Cury, o único lado positivo em estabelecer uma data é pressionar politicamente o governo federal.





vacinas é um cenário dramático. O “A questão dasé um cenário dramático. O Ministério da Saúde não contratou as vacinas no ano passado e hoje temos uma deficiência grande no número de vacinas. Sobre marcar para outubro, no meu ponto de vista, é positivo porque pressiona o governo federal. O que provocou a assinatura do contrato com Butantan foi a pressão. Então, é criar pressão política no Ministério da Saúde para providenciar as vacinas”, pontuou.









Por conta da instabilidade na produção dos imunizantes, o especialista diz que prever data é um risco. “É prudente não prever. Só que do ponto de vista político é bom”, reforça. O médico ressalta que é necessário que não haja dificuldade em providenciar os insumos, como o “entrevero com a China” , pois dificulta ainda mais as previsões de vacinação para os estados e municípios.Por conta da instabilidade na produção dos imunizantes, o especialista diz que prever data é um risco. “É prudente não prever. Só que do ponto de vista político é bom”, reforça.



“Em Belo Horizonte, não tem essa coisa de ficar prevendo, porque a dose não está aqui. “Em Belo Horizonte, não tem essa coisa de ficar prevendo, porque a dose não está aqui. No início da campanha, Minas estava muito lenta , depois entrou num ritmo possível. Digo possível, porque não é o adequado porque não tem vacina suficiente. É a primeira vez que vejo campanha de vacinação sem vacina”, critica o professor.





Feriado em casa

coronavírus.



COVID-19: estamos prontos para a 3ª onda? Veja o que dizem especialistas Com o ritmo atual de vacinação e tendo em vista também as flexibilizações do comércio, o infectologista não descarta a possibilidade de novos picos de casos e mortes causadas pelo novo





“É uma pergunta que não tem resposta clara (a possibilidade de ‘terceira onda’). Existe a expectativa de doação de vacina dos Estados Unidos, ou a Pfizer disponibilizar mais vacinas, entre outras variáveis. Finalizar a primeira dose na população acima de 18 anos em outubro seria um horizonte adequado”, disse.