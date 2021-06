Profissionais da educação são vacinados e protestam contra governo federal

Eustaquio Oliveira Lopes Júnior, professor de educação física, recebeu a primeira dose do imunizante na UFMG (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) trabalhadores do Ensino Fundamental de Belo Horizonte, que começam a receber a primeira dose da vacina contra COVID-19. A capital mineira dá início à primeira parte da imunização dos profissionais da educação e, ao longo da semana, trabalhadores do ensino médio e superior também serão incluídos na lista. Confira as datas e os endereços dos postos de vacinação em BH. A terça-feira (1°/6) é de alívio, mas também de protesto, para osdo Ensinoque começam a receber a primeiradacontra. A capital mineira dá início à primeira parte da imunização dos profissionais da educação e, ao longo da semana, trabalhadores do ensino médio e superior também serão incluídos na lista. Confira as datas e os endereços dos postos de vacinação em BH.









Laura Lemos, de 20 anos, é professora do ensino infantil na escola Pra Crescer, no Bairro Castelo, na Região da Pampulha. Para ela, é um alívio vacinar, especialmente depois de já ter retomado as aulas.



"É uma grande emoção estar aqui hoje, entendendo o que estamos vivendo neste momento. Eu estava com muita insegurança em estar ali e saber que é um risco tanto para a gente como para as crianças e a família delas. Então estar vacinando é saber que a gente vai poder voltar com o movimento educacional", comemorou.





No posto de drive-thru da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) muitos profissionais de escolas públicas municipais comemoraram a primeira etapa da imunização. Magna Rodrigues, de 47, foi a primeira da fila a receber a vacina.



Professora na Escola Municipal Aurélio Pires, no Bairro Liberdade, Região da Pampulha, para ela, apesar do sentimento de alívio e alegria por receber a primeira dose da vacina, ainda é perigoso que as aulas voltem neste momento. "É um sentimento muito dúbio porque ao mesmo tempo que eu estou sendo imunizada, tem muita gente que ainda está morrendo e está faltando vacina para muitas pessoas", ressaltou.





Ela acredita que, mesmo com todos os protocolos de segurança contra o vírus nas escolas ainda vai ser muito arriscado um retorno neste momento. "Muito difícil. Todos nós que temos um conhecimento mínimo da pandemia sabemos que a gente precisa ter um número maior de pessoas vacinadas para esse vírus parar de circular. Esse protocolo é falho, funciona para um número muito reduzido de pessoas e não este cenário que as escolas vivem e a grande maioria vai continuar em risco", lamentou.



Magna ainda reforçou que no último ano, o ensino remoto tem sido um trabalho árduo. "As pessoas acham que a gente fica em casa e não tá trabalhando, mas nossos serviços triplicaram", disse, aflita.





Renata Batista Magalhaes, 47 anos, professora de português (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



"Eu recebi essa vacina com muita alegria porque estava ansiosa para ficar protegida e retomar as aulas. Mas eu só vou me sentir segura depois que eu tomar a segunda dose", afirmou. Renata Batista Magalhães, de 47, concorda com a colega de profissão. Ela é professora de português na Escola Municipal Consul Antônio Cadar, no Bairro Providência, Região Norte de Belo Horizonte, e acredita que só depois da segunda dose as coisas possam ser retomadas."Eu recebi essa vacina com muita alegria porque estava ansiosa para ficar protegida e retomar as aulas. Mas eu só vou me sentir segura depois que eu tomar a segunda dose", afirmou.





Confira a programação da vacinação em BH nesta semana:





- Terça-feira, dia 1º: Trabalhadores do Ensino Fundamental com 18 anos ou mais completos até 30 de junho;





- Quarta-feira, dia 2: Pessoas com deficiência permanente com 18 anos ou mais completos até 30 de junho e cadastradas no portal da Prefeitura até 23h59 do dia 30 de maio; Trabalhadores do transporte aeroviário, residentes em Belo Horizonte, com 18 anos ou mais completos até 30 de junho;





- Quinta-feira, dia 3: Trabalhadores do Ensino Médio, profissionalizante e EJA com 18 anos ou mais completos até 30 de junho;





- Sexta-feira, dia 4, e sábado, dia 5: Trabalhadores do Ensino Superior com 18 anos ou mais completos até 30 de junho.