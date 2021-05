COVID: Varginha inicia nesta semana vacinação dos profissionais da educação

A prefeitura de Varginha anuncia que profissionais da educação serão os próximos vacinados. O aviso foi feito pelas redes sociais do Prefeito Vérdi Lucio Melo (Avantes).

Varginha será a primeira do núcleo das cinco maiores cidades do Sul de Minas, a realizar o Plano de Nacional de Imunizações nesta faixa da população. As prefeituras de Poços de Caldas, Passos, Pouso Alegre e Lavras aguardam a chegada de novos imunizantes.

O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica no site oficial da instituição, avisando sobre a antecipação da vacinação contra a COVID-19 em todo o país.

Segundo o ministério, todos os profissionais da educação, incluindo os da faxina, portaria e manutenção, serão imunizados. A ordem de prioridade ficou definida desta forma:

A pasta também avisou que após a vacinação dos grupos com comorbidade e trabalhadores da educação, será possível dar início à imunização por faixa etária das pessoas que não apresentam nenhum tipo de doença ou não estão na linha de risco de enfrentamento do novo coronavírus.

Com isso, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 (PNO), será feito de forma escalonada, para atender o público prioritário, da maneira mais rápida possível.

“O PNI vai atender o segmento em continuidade ao PNO, e vai também atribuir um percentual por faixa etária, começando da faixa etária mais velha para a mais jovem. Pois quanto maior a faixa etária maior o risco de complicações e óbitos. Com isso, segue-se o mesmo critério utilizado para definição dos grupos prioritários”, disse a coordenadora-geral do PNI, Francieli Fontana.

Na última sexta, o governo de Minas recomendou aos municípios que avançassem com a imunização de outros grupos prioritários.

Procurando agilizar e assegurar a volta às aulas, o prefeito de Varginha afirma que os profissionais serão imunizados a partir desta semana com a chegada de novo lote de vacinas.





“Reconhecendo o que havíamos reafirmado há muito tempo, a importância das aulas presenciais principalmente para as crianças, uma vez que, há uma dificuldade dos grupos sociais menos favorecidos para adesão ao ensino à distância. Além do que, as escolas contribuem para a socialização e para a segurança alimentar das crianças”, afirma o prefeito.

