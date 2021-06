Trabalhadores do transporte aéreo são vacinados contra a COVID-19 em BH

Funcionários do setor de aviação serão contemplados com a vacina contra a COVID-19 (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Trabalhadores do transporte aéreo entre 18 e 59 anos completos até 30 de junho receberão a partir desta quarta-feira (2/6) a primeira dose da vacina contra o coronavírus em Belo Horizonte. Eles precisam exercer a atividade laboral na capital mineira.





Para receber o imunizante, o funcionário precisa apresentar no dia da vacinação um documento que comprove a sua vinculação ativa como trabalhador.



Serão aceitos comprovante de pagamento emitido nos últimos três meses, carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com especificação da função, contrato de trabalho e declaração de vinculação ativa como trabalhador emitido pela empresa.





O grupo poderá se vacinar contra o novo coronavírus em postos fixos e extras, das 7h30 às 16h, e em pontos de drive-thru, das 8h às 16h.



Os endereços estão disponíveis no portal da prefeitura.

Deficientes





A Prefeitura de Belo Horizonte começará também nesta quarta-feira (2/6) a vacinação das pessoas com deficiência que não recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).



Serão contemplados os indivíduos com 18 anos ou mais completos até 30 de junho.





O cadastro por meio do site da prefeitura para o grupo prioritário se encerrou neste domingo (30/5). Por meio dele, o município terá controle da quantidade de doses necessárias para aplicar nesse grupo.









Veja o cronograma





Terça-feira (1º/6)

Trabalhadores do ensino fundamental com 18 anos ou mais completos até 30 de junho





Quarta-feira (2/6)

Pessoas com deficiência permanente com 18 anos ou mais completos até 30 de junho e cadastradas no portal da prefeitura até 23h59 de 30 de maio;



Trabalhadores do transporte aeroviário, residentes em Belo Horizonte, com 18 anos ou mais completos até 30 de junho;

Quinta-feira (3/6)

Trabalhadores do ensino médio, profissionalizante e EJA com 18 anos ou mais completos até 30 de junho;

Sexta-feira (4/6), e sábado (5/6)

Trabalhadores do ensino superior com 18 anos ou mais completos até 30 de junho