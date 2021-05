Sesc Pousada é cedido para a Prefeitura de Juiz de Fora e vai virar parque

Com dificuldades financeiras, Sesc Pousada de Juiz de Fora encerrou as atividades em julho de 2019 (foto: Marcos Alfredo/Esp. EM)

O Sesc Pousada de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, foi cedido ao município para se transformar em um Parque Municipal. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira (31), durante a agenda de atividades em comemoração aos 171 anos da cidade. O complexo - com mais de 5 mil metros quadrados - possui estrutura para prática de esporte e lazer, atividades culturais e eventos diversos.

A cessão do espaço será por 20 anos. Devido a dificuldades financeiras , o Sesc Pousada de Juiz de Fora está fechado e com as atividades suspensas desde julho de 2019.

Conforme o secretário de Comunicação Pública da prefeitura, Márcio Guerra, o estudo do modelo de gestão do parque e do seu regimento interno está em estudo por uma equipe formada pelas secretarias de Comunicação Pública, de Esporte e Lazer, de Turismo, de Transformação Digital e Administrativa, da Fazenda e também da Funalfa.

A unidade campestre em Juiz de Fora tem campos de futebol, ginásio esportivo, piscinas, quadras, salão de jogos, playground, centro de convenções, teatro de arena, pista de caminhada ecológica e ampla área verde.

“O local também será usado para capacitação de estudantes de diversos cursos relacionados ao turismo, inserindo bolsistas e estagiários para aprenderem com a prática de atividades de Turismo e Gastronomia, por exemplo”, afirma o secretário de Turismo, Marcelo do Carmo.



O secretário de Esporte e Lazer, Marcelo Matta, informa que a pasta ainda está trabalhando na regulação do espaço. “Já temos vários projetos voltados à prática de esportes para aproveitamento do local”, revela.