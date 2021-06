Araxá bate recorde de novos casos de COVID-19 em 24 horas

O novo decreto de enfrentamento à COVID-19 de Araxá determinou o fechamento do Parque do Cristo (foto registrada antes da pandemia) (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação) No primeiro dia do mês de junho e no início da semana em que voltou o toque de recolher em Araxá, no Triângulo Mineiro, a cidade bateu recorde de novos casos de COVId-19 em apenas um dia. Segundo o boletim epidemiológico desta terça-feira (1/6), foram registrados nas últimas 24 horas 229 novos casos positivos da doença no município.

Além disso, a ocupação de leitos de UTI/COVID da Hospital Santa Casa de Misericórdia, o único da cidade e de sua microrregião que atende pacientes com a doença, está em 100%, ou seja, todos os seus 20 leitos disponíveis estão ocupados – 14 pacientes de Araxá, dois de Ibiá, dois de Pedrinópolis, um de Perdizes e um de Campos Altos.

Já ocupação dos leitos de enfermaria/COVID do hospital está em 77%. Dos 26 leitos disponíveis, 20 estão ocupados. Entre os pacientes, 18 são de Araxá e dois de Ibiá.

Desde o início da pandemia, foram registrados 11.321 casos positivos da COVID-19 em Araxá, sendo que destes, 174 pessoas morreram e 9.795 se recuperaram.

Toque de recolher entre 21h e 5h

Diante do aumento de novos casos diários da COVID-19 durante o último mês e uma taxa de ocupação de leitos de UTI/COVID que há cerca de três meses está sempre entre o limite ou perto disto, a Prefeitura Municipal de Araxá publicou no último sábado (29/5) um novo decreto de enfrentamento que entrou em vigor nesta segunda-feira (31/5) e valerá por 10 dias (até 9 de junho), com possibilidade de prorrogação por igual período.

Segundo as novas medidas, a cidade ficará sob toque de recolher a partir das 21h até às 5h, sendo que os estabelecimentos comerciais podem ficar abertos até às 20h.

Além disso, o novo decreto suspendeu a volta às aulas presenciais (previstas para rede privada na próxima terça-feira, 1º/6, e rede pública em 1° de julho), proibiu reuniões com mais de nove pessoas e o consumo de bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento, sob pena de multa.



As outras novas medidas restritivas em Araxá, que começaram no último sábado, são o fechamento do Parque do Cristo e a instalação de uma barreira sanitária em estrada que dá acesso ao Barreiro, que conta com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“Essa será a nossa última tentativa de conscientizar as pessoas. Sou contra o fechamento do comércio, mas se o número de casos não reduzir teremos lockdown total em Araxá”, ressaltou o prefeito Robson Magela.

O funcionamento do comércio não essencial de Araxá segue normalmente, assim como cultos religiosos com até no máximo 30 pessoas.