PBH desconta dias de greve da educação infantil; professores questionam

Os professores da rede pública de ensino infantil em Belo Horizonte, que aderiram à greve sanitária desencadeada no dia 26 de abril, receberam nesta terça-feira (1º/6) os contracheques com o desconto dos dias parados. Quem recebia proventos líquidos em torno de R$ 2.100 teve um desconto de cerca de R$ 600.

A diretora do Sind-Rede, Vanessa Portugal, disse tratar-se de descontos referentes ainda ao mês de abril e considera "um grave problema", uma vez que a contaminação pelo novo coronavírus não foi inventada. "A greve cumpriu papel de alertar a comunidade para esse problema."

Segundo a dirigente sindical, apenas 25% das famílias aderiram às aulas presenciais e os professores em greve continuaram realizando o trabalho remoto, atendendo à demanda das demais 75%. "Houve um acordo para que os materiais chegassem aos estudantes do ensino à distância."

Vanessa Portugal disse que espera que a prefeitura reveja "sua posição de não dialogar com os trabalhadores sobre a real situação dentro das escolas". Ela chama a atenção para a chegada de uma nova cepa da COVID-19, anunciada pelas autoridades sanitárias e alerta que é preciso conhecê-la para que sejam tomadas medidas efetivas, diante de uma nova realidade.

A diretora do Sind-Rede lista alguns problemas que precisam ser resolvidos antes do retorno presencial, como "EPIs entregues pela prefeitura que não oferecem segurança, máscaras de malha muito frágil e tamanhos não adequados para as crianças. Mais da metade delas não se adequaram. Muitas escolas ainda em obra, no inverno, com crianças sujeitas a doenças que atingem o sistema respiratório. E falta material humano para se fazer respeitar as bolhas e garantir tanto o trabalho presencial quanto o remoto".

Uma professora que preferiu não se identificar, da Emei Alaíde Lisboa, que funciona no campus da UFMG, diz estar assustada com o valor do desconto. "Se é referente ao mês de abril, com cinco dias de paralisação, imagina o que receberemos do mês de maio? Não parei de trabalhar. O remoto tem tempo de começar, mas não de terminar. Pais mandando mensagem, criança mandando vídeo. Tenho duas turmas, 20 em cada uma. Ver 40 vídeos, responder pais ou responsáveis e ver se vão conseguir orientar as crianças. São aulas para pais e filhos", reclama.

A jornalista Élida Ramirez diz que não mandou a filha de três anos para a Emei, "porque a PBH reiniciou as aulas presenciais antes de começar a vacinação dos professores. E mesmo com o início das imunizações dos docentes, considero um absurdo a volta às aulas antes da aplicação das duas doses. Como mãe, compreendo a necessidade da escola para as crianças e também para nós que estamos trabalhando em casa. Mas considero o risco de contaminar os professores e também sermos contaminados mais problemático. Considero a greve sanitária dos professores mais que legítima".

Nota da PBH

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte explicou que o corte do ponto dos trabalhadores convocados para retorno presencial não é uma decisão de governo. "Trata-se de imposição à administração pública, já que não há como organizar o calendário de reposição tendo aulas limitadas a quatro horas e no máximo três dias por semana, entre as medidas de segurança sanitária."

A Prefeitura de Belo Horizonte convou o retorno das atividades da educação infantil presencial a partir do dia 3 de maio. São crianças entre 0 e 5 anos e 8 meses.





Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

