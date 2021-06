PBH vai imunizar pessoas de 18 a 59 anos com deficiência a partir de quarta

Prefeitura de BH amplia mais uma vez os grupos que receberão a vacina contra a COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte começará nesta quarta-feira (2/6) a vacinação contra a COVID-19 das pessoas com deficiência que não recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Serão contemplados os indivíduos com 18 anos ou mais completos até 30 de junho.





O cadastro por meio do site da prefeitura para o grupo prioritário se encerrou nesse domingo (30/5). Por meio dele, o município terá controle da quantidade de doses necessárias para aplicar neste grupo.





Mesmo com o cadastro, as pessoas terão de apresentar documentos ou laudos médicos para comprovar o quadro. Serão aceitos documentos com identificação de deficiência ou mesmo cartões de gratuidade no transporte público que comprovem tal condição.





A prefeitura afirma que, caso não haja um documento comprobatório, será possível realizar a aplicação da vacina a partir da autodeclaração do indivíduo.



Nesse caso, ele deverá ser informado quanto ao crime de falsidade ideológica.

Transporte aéreo





Quarta-feira também será a vez de os trabalhadores do transporte aéreo receberem a vacina.



Foram incluídos profissionais entre 18 e 59 anos completos até 30 de junho, que exerçam a atividade laboral em Belo Horizonte.





O trabalhador precisa apresentar, no dia da vacinação, documento que comprove vinculação ativa como trabalhador de transporte aéreo de instituição localizada em Belo Horizonte.



Estão inclusos documento de companhias aéreas nacionais com local de trabalho em filial de Belo Horizonte, podendo comprovante de pagamento emitido nos últimos três meses, carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com especificação da função, contrato de trabalho ou declaração de vinculação ativa como trabalhador emitida pela empresa.





Os trabalhadores dos aeroportos da Pampulha e Carlos Prates precisam apresentar credenciamento aeroportuário válido, conforme o Decreto 7.168/2010 e RBAC 107 da Anac.