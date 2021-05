BH e região têm pancadas de chuva e ventos na noite desta segunda-feira

Chuvas atingiram várias regiões da capital, como a Pampulha (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Depois de vários dias de clima seco, Belo Horizonte e a região metropolitana registraram pancada de chuva nesta segunda-feira (31/5). A Defesa Civil já havia emitido comunicado de alerta durante a tarde para informar a possibilidade de precipitações de 20mm a 30mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h.

As pancadas atingiram as regiões Centro-Sul, Pampulha, Leste, Oeste e Venda Nova. Apesar disso, o Corpo de Bombeiros informou que, até as 18h30 desta segunda-feira, não houve ocorrências relacionadas às chuvas no estado.





De acordo com a Defesa Civil, as pancadas podem durar até as 8h desta terça-feira (1º/6). O órgão pede para que as pessoas evitem áreas de inundação e não trafeguem em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

BH volta a ter chuvas depois de vários dias (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O órgão também recomenda que, se qualquer pessoa notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avisar imediatamente às autoridades. Em caso de raios, o aconselhável é não permanecer em áreas abertas ou ligar equipamentos elétricos.





De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura em BH e região ficará entre 17ºC e 28ºC. Já a umidade relativa do ar fica entre 40% e 80%.





A tendência é que as pancadas de chuva contribuam para a queda de temperatura em todo o estado. Na capital, os termômetros ficarão entre 16ºC e 27ºC nesta terça-feira, com ventos fracos e moderados.