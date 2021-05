Batida entre dois carros no Bairro Padre Eustáquio deixa uma pessoa ferida

(foto: WhatsApp/Reprodução)

(foto: WhatsApp/Reprodução)





De acordo com as informações da Polícia Militar, Ricardo Rodrigues Rocha Júnior, de 22 anos, que não possuía carteira de habilitação, bateu o Fiat Palio em um carro que estava estacionado na Rua Padre Eustáquio.



Com o impacto, um trailer de frango assado também foi atingido e o Palio acabou capotando.

O condutor do veículo e uma passageira, Érika Alves Martins, também de 22 anos, acabaram feridos. Os militares acionaram o Samu para socorrer as vítimas e eles foram levados ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

A batida entre dois carros mobilizou odena tarde desta segunda-feira (31/5), no Bairro, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Uma pessoa ficou ferida.De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi chamada por volta das 16h para atender a ocorrência na Rua Henrique Gorceix com Rua Humaitá.O acidente ocorreu entre um Citroen C3 e um Fiat Toro. Um dos veículos capotou e a motorista se feriu.Ainda segundo a corporação, os bombeiros retiraram o teto do veículo tombado. A vítima não estava presa às ferragens, mas como estava se queixando de fortesna coluna foi necessário realizar a abertura.A mulher foi resgatada e levada pelopara uma unidade de saúde.As informações da vítima e o hospital não foram informados.