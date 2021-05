Motorista sem habilitação bate em carro estacionado e capota em BH

De acordo com as informações da Polícia Militar, na noite deste domingo (30/5), Ricardo Rodrigues Rocha Júnior, de 22 anos, que não possuía carteira de habilitação, bateu seu Fiat Palio em um carro que estava estacionado na Rua Padre Eustáquio, na altura do número 2818. Com o impacto, um trailer de frango assado também foi atingido e o Palio acabou capotando.