Na onda vermelha, Itaúna bate recorde de casos semanais de COVID

Itaúna tem quase 10 mil registros de COVID-19 desde o início da pandemia (foto: Prefeitura de Itaúna/Divulgação )

Na semana em que registrou a marca de 201 mortos por COVID-19, Itaúna, cidade do Centro Oeste de Minas, de 93 mil habitantes, também bate o recorde semanal de casos confirmados da doença, com quase 600 exames positivos para o novo coronavírus.

LEIA MAIS 19:11 - 28/05/2021 BH tem queda em todos os índices de monitoramento da COVID-19

18:29 - 28/05/2021 Dia D de vacinação contra gripe acontece amanhã em Uberaba

18:01 - 28/05/2021 Sul de Minas registra recorde de casos de COVID em uma semana

A tendência de alta nos casos de COVID-19 na cidade vem sendo confirmada a cada dia, com as divulgações dos boletins da Prefeitura de Itaúna e do Hospital Manoel Gonçalves. Na semana em que registrou a marca de 201 mortos por COVID-19,, cidade do Centro Oeste de Minas, de 93 mil habitantes, também bate o recorde semanal de casos confirmados da doença, com quase 600 exames positivos para o novo coronavírus.A tendência de alta nos casos dena cidade vem sendo confirmada a cada dia, com as divulgações dos boletins da Prefeitura de Itaúna e do Hospital Manoel Gonçalves.

No total, foram 590 moradores confirmados com a doença de segunda-feira (24/5) até esta sexta-feira (28/5). O maior número de casos semanais de COVID-19 em Itaúna tinha sido batido na semana passada, com 481 exames positivos.

Na quarta-feira (26/5), Itaúna atingiu a marca de 200 mortes causadas por COVID-19. Há pouco mais de um ano, no dia 4 de julho, a cidade registrava os dois primeiros óbitos causados pelo novo coronavírus.



Em 30 de março de 2021, foi registrada a 100ª morte e, em menos de dois meses, mais 100 pessoas perderam a vida por causa da doença.

No total, Itaúna tem quase 10 mil registros de COVID-19 desde o início da pandemia. São 9.597 exames positivos. O boletim de casos da doença não divulga o número de pessoas curadas do vírus, mas informa que 687 pessoas são casos ativos de COVID-19.

Hospital lotado em Itaúna

A alta nos casos da doença se refletiu nas internações hospitalares. O Hospital Manoel Gonçalves, que atende ao município e a mais três cidades da região – Itaitaiuçu, Piracema e Itaguara –, está com capacidade máxima de atendimento na ala de tratamento de COVID-19.



De acordo com o boletim divulgado pela instituição, o CTI COVID está com todos os 20 leitos disponíveis para a doença ocupados, sendo 16 de moradores de Itaúna e quatro de outras cidades da microrregião.



A enfermaria da ala de tratamento de COVID-19 também está com a capacidade no limite, com 40 pacientes internados, sendo 34 residentes de Itaúna.

Vacinação e desobendiência

O vacinômetro do governo municipal aponta que foram recebidas um total de 32.921 doses de vacinas contra COVID-19 do estado de Minas.



Destas, 28.619 foram aplicadas, sendo 19.554 primeiras doses e 9.065 segundas doses. O prefeito de Itaúna, Neider Moreira, afirma que ter desobedecido a orientação do Ministério da Saúde foi fundamental para evitar problemas na vacinação de segunda dose.



Enquanto outros municípios seguiram o que indicou o ministro Eduardo Pazuello e aplicaram todas as doses recebidas, Itaúna, de acordo com o prefeito, reservou estoque para a segunda aplicação e ficou entre os 23 municípios mineiros que não tiveram falta de vacinas para quem já tinha recebido a primeira inoculação.

Onda Vermelha e 'tratamento precoce'

A prefeitura de Itaúna informou, por meio da assessoria de comunicação, que vai intensificar as campanhas de conscientização da população sobre as medidas de profilaxia necessárias para combater a disseminação do vírus.



A prefeitura tem sido criticada por grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro por fazer campanhas contra o 'tratamento precoce', que não tem eficácia comprovada cientificamente, e reforçar as estratégias de vacinação, uso de máscaras, distanciamento e álcool gel.



Uma clínica foi criada na cidade, financiada por grupos de direita, na qual os médicos atendem gratuitamente à população e oferecem receitas indicando os medicamentos do tratamento precoce (cloroquina, ivermectina, azitromicina e outros do chamado kit covid).



Por outro lado, opositores do presidente, que farão manifestação na cidade neste sábado, (29/5), também criticam a prefeitura por permitir que o tratamento precoce seja indicado livremente pelos bolsonaristas.

No programa Minas Consciente, Itaúna está na onda vermelha, assim como a macrorregião Oeste, à qual a cidade pertence. O comércio, bares e restaurantes continuam abertos por pelo menos mais uma semana, até a próxima divulgação do Comitê Estadual de combate ao novo coronavírus.

Boletim da Prefeitura de Itaúna aponta quase 10 mil casos da doença (foto: Reprodução/Prefeitura de Itaúna)