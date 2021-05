Patos de Minas só vai retomar aulas presenciais em agosto

Anúncio de adiamento do retorno das aulas presenciais em Patos de Minas foi feito durante entrevista coletiva, nesta sexta-feira (28/5) (foto: Prefeitura de Patos de Minas/Divulgação)

Patos de Minas, no Alto Paranaíba, que estavam previstas para retornar em junho, só devem ser retomadas em agosto. A alteração foi comunicada nesta sexta-feira (28/5) em uma coletiva de imprensa na sede da prefeitura.

LEIA MAIS 15:37 - 28/05/2021 Comissão da ALMG visita escolas para discutir gestão compartilhada

14:17 - 28/05/2021 Aulas presenciais na Rede Estadual podem ser autorizadas em junho

12:37 - 28/05/2021 Fake news: mensagens convocam população para vacinação em Uberlândia

As secretarias de Educação e Saúde argumentam que não há "segurança sanitária" para a retomada das atividades presenciais. As aulas presenciais em, no Alto Paranaíba, que estavam previstas para retornar em junho, só devem ser retomadas em agosto. A alteração foi comunicada nesta sexta-feira (28/5) em uma coletiva de imprensa na sede da prefeitura.As secretarias de Educação e Saúde argumentam que não há "sanitária" para a retomada das atividades presenciais.

Um dos aspectos decisivos para adiar as aulas presenciais é o inverno, período de grande incidência de doenças respiratórias. Entre junho e julho, as temperaturas diminuem e a circulação do vírus influenza é mais comum nos ambientes.

Sônia Silveira, secretária de Educação, explica que uma pesquisa é realizada com os pais para saber quais têm a intenção de permitir a ida dos filhos às escolas quando as ativdades forem retomadas.



"Essa pesquisa está em andamento, mas já temos alguns indicativos. Há muitos pais que têm receio, mas vários estão dispostos a levar as crianças para as escolas. Pedimos aos pais que respondam esse questionário", disse.

A avaliação das duas pastas é de que o retorno em agosto seja o mais indicado, já que a quantidade de doenças sazonais é menor no período.

Mas apenas as escolas do ensino fundamental devem voltar a funcionar a partir de 1º de agosto, num total de 4 mil alunos. Não há previsão para a reabertura das escolas de educação infantil.

A secretária de Saúde, Ana Carolina Magalhães Caixeta, avalia que a decisão de adiar as aulas para agosto acaba trazendo um efeito positivo também na vacinação de professores.



"Esperamos, até agosto, que todos os profissionais da educação já tenham tomado, ao menos, a primeira dose. Nas próximas semanas, vamos encerrar a imunização de pessoas com doenças crônicas, e aí já partimos para a vacinação dos professores", afirmou.

Enquanto isso, reforma das unidades

Até as aulas serem retomadas, o mutirão que começou a ser feito para reformar e renovar as unidades de ensino de Patos vai continuar. As reestruturações ocorrem, principalmente, na parte elétrica e da rede de internet.

O objetivo é adaptá-las para recebimento dos kits multimídia necessários à nova configuração das aulas.