Comissão da ALMG visita escolas para discutir gestão compartilhada

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) visitou, na manhã desta sexta-feira (28/5), duas escolas estaduais na Região da Pampulha, escolhidas para o Programa Somar, para tratar da gestão escolar compartilhada com a iniciativa privada, de acordo com os planos do governo de Minas.

As escolas são:

Escola Estadual Francisco Menezes Filho

Escola Estadual Maria Andrade Resende

Segundo a presidente da comissão, deputada Beatriz Cerqueira (PT), o Programa Somar foi anunciado pelo governo sem nenhuma conversa com a comunidade escolar, o que resultou em críticas.





“É uma situação absurda. O governo determina uma mudança radical em três escolas. Nós visitamos duas que é a privatização de sua gestão. Mas a comunidade não sabe o que é, não sabe os impactos, não foi chamada. Ninguém explicou nada pra comunidade. A comissão de educação fez o que ninguém fez: escutar a comunidade”, disse a deputada.





A visita às escolas tem como objetivo dialogar e ouvir funcionários, pais e alunos, além de conhecer os projetos político-pedagógicos das instituições.





Para a parlamentar, o governo estadual desrespeitou a comunidade a partir do momento em que não comunicou sobre o assunto. Além disso, ela avalia o Programa Somar como uma terceirização do ensino, por “transferir para a organização credenciada o controle integral da mão de obra e insumos necessários ao pleno funcionamento da escola”.





“Uma frase me marcou de uma professora: por que chamar terceiros e não os professores? Por que os professores nunca são os parceiros para melhorar a educação? Uma coisa absurda que a secretaria de educação fez ao lançar os editais. A falsa ideia de que seriam escolas com qualidades ruins e que era preciso a privatização. Não é verdade”, afirmou.

Há três editais abertos no programa, um para cada escola que será piloto da proposta, para a contratação de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos para a gestão compartilhada. O governo de Minas quer selecionar as organizações até o mês de junho, para que o trabalho seja iniciado no segundo semestre de 2021.





As duas escolas visitadas são pilotos de dois dos três editais abertos pelo governo do estado para a iniciativa. Por outro lado, a deputada já denunciou junto à Coordenadoria Estadual de Defesa da Educação, ligada ao Ministério Público Estadual, sobre a ilegalidade do Projeto Somar.





Na denúncia, é apontada a inconstitucionalidade dos editais para a gestão compartilhada do ensino médio, que violariam a gestão democrática do ensino. Também é pedida a anulação dos mesmos.





“Já apresentei a situação na Promotoria da Educação, porque é um projeto inconstitucional que o Estado não pode compartilhar, não pode transferir a prestação de serviços nas áreas da educação para a iniciativa privada”, finalizou a parlamentar.

