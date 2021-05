Municípios da Bacia do Paraopeba vão receber R$ 2,5 bi do acordo com a Vale

Sobrevoo no Rio Paraopeba e nas barragens, apos o rompimento da Barragem da Mina Feijao (Corrego do Feijao) da Mineradora Vale, em Brumadinho (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Bacia do Rio Paraopeba atingidos pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, vão receber R$ 2,5 bilhões do governo de Minas. O governador Romeu Zema (Novo) esteve no município nesta sexta-feira (28/5) para anunciar o plano de ações. Os recursos são provenientes do termo das medidas de reparação assinado com a Vale pela tragédia, que matou 270 pessoas em 25 de janeiro de 2019. Pompéu, Região Central de Minas, assim como os demais 24 municípios daatingidos pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, vão receber R$ 2,5 bilhões do governo de Minas. O governador(Novo) esteve no município nesta sexta-feira (28/5) para anunciar o plano de ações. Os recursos são provenientes do termo das medidas de reparação assinado com a Vale pela tragédia, que matou 270 pessoas em 25 de janeiro de 2019.





“Foram centenas de horas de reuniões, debates e discussões que foram aplicados para que constituíssemos um projeto prático, que em poucos meses consegue se operacionalizar para começar a devolver ao povo mineiro obras estruturantes. Nosso grande cuidado foi para que os atingidos, e todo o povo mineiro que sofreu, sejam de certa maneira recompensados”, afirmou o governador durante o evento.

Governador de Minas Romeu Zema (Novo) esteve em Pompéu, Região Central de Minas, nesta sexta-feira (28/5) (foto: Agência Minas)





A secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, ressaltou que Brumadinho e os 25 municípios atingidos pela tragédia serão beneficiados pelo termo, que obriga a Vale a iniciar imediatamente a reparação.





“Toda a região que sofreu com danos causados pelo derramamento da lama vai ser integralmente reparada custe o que custar. Em Pompéu temos a represa que foi muito atingida e tudo isso será reparado. Foi aberto prazo para que as prefeituras e comunidades atingidas apresentassem seus próprios projetos e só nesses municípios já foram apresentados 145 projetos totalizando R$ 341 milhões em propostas. Essas propostas vão passar agora por um processo de priorização com escuta à população. Esperamos que até o final do ano a gente tenha uma definição de quais serão esses projetos para execução ao longo de todo o ano de 2022”, explicou.





Ela destacou ainda que foi criado um pacote de projetos de resposta rápida, para começarem a ser executados ainda em 2021. “São nas áreas de saúde, desenvolvimento social e agricultura com caráter emergencial e que já se iniciam agora em 2021. Muitos dos projetos começam em agosto e alguns até dezembro, mas no ano de 2021 vamos ter 15% do recurso de R$ 2,5 bilhões sendo executados e dando benefícios a toda a população”, disse.

Em Pompéu, Zema esteve acompanhado pelo secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, e a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto (foto: Agência Minas)



Os projetos incluídos no Pacote de Resposta Rápida, que estima o início das obras e demais intervenções ainda este ano, estão também previstos para serem executados na cidade. São ações em áreas como Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Social, para o fortalecimento da atenção primária à saúde e da rede de atenção psicossocial, a manutenção das estradas rurais, ações de regularização fundiária, entre outros.





Saúde

Pompéu também receberá, com a verba, a conclusão das obras do Hospital Regional de Sete Lagoas. A previsão é a de que sejam abertos 226 leitos, sendo 176 leitos de enfermaria, 40 leitos de UTI e dez leitos de semi-intensivo. Um diagnóstico das obras, que estavam paralisadas desde 2015, está sendo realizado pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas (DER-MG).





Também na área da saúde, serão realizadas ações de fortalecimento da rede de atenção primária à saúde e contratação de mais profissionais, com previsão de início para o segundo semestre deste ano. Para promover o desenvolvimento social, haverá uma ampliação dos serviços socioassistenciais municipais e a implantação de um Centro de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência.

Segurança

O município será contemplado ainda com ações na área de segurança pública, como a ampliação da rede de rádio da Polícia Militar da região, garantindo maior eficiência nas comunicações operacionais da instituição.





Outro exemplo é a aquisição de equipamentos e veículos para a estruturação de Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (Compdecs), que poderá beneficiar o município.

Outras ações

Outros projetos importantes propostos para a região e, em especial para Pompéu, são a implantação de rede de comunicação móvel para áreas rurais, a reestruturação das escolas estaduais e a realização da obra rodoviária da estrada que liga Papagaios a Pompéu.





Esses projetos passarão por um processo de consulta para priorização, envolvendo as prefeituras e comunidades atingidas.





As intervenções previstas se somam a diversos outros investimentos que asseguram benefícios diretos e indiretos a Pompéu, aos demais municípios atingidos e a todo o estado, totalizando R$ 37,68 bilhões, valor previsto no termo de reparação





Entre elas estão, por exemplo, o Programa de Transferência de Renda, que prevê o pagamento de auxílio às famílias atingidas, e os projetos apresentados pela própria população atingida, aos quais serão destinados mais de R$ 3 bi. Também há previsão de ações de Recuperação Socioambiental e o projeto de Segurança Hídrica. Há ainda o Programa de Mobilidade e o Programa de Fortalecimento do Serviço Público, que vão beneficiar os municípios mineiros como um todo, incluindo os municípios atingidos.





Agenda

Zema acompanhou a vacinação em Pompéu na manhã desta sexta-feira (28/5) (foto: Agência Minas)



Antes de apresentar os projetos para a região, Zema acompanhou a vacinação contra a COVID-19 em Pompéu. Ele também cumpre agenda em Martinho Campos e Bom Despacho, na Região Centro-Oeste de Minas, para uma caminhada de conscientização sobre o uso de máscaras pela população. Nesses municípios, ele também se reúne com prefeitos e integrantes do setor produtivo. (Com informações de Agência Minas)









Neste momento, os municípios estão encaminhando propostas de projetos para o anexo voltado à reparação da Bacia do Paraopeba e de Brumadinho. Após a análise dos projetos, a lista, incluindo as intervenções já propostas pelo Estado, passará por consulta popular para priorização. Outras medidas previstas no termo aguardam a tramitação de projeto de lei na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.