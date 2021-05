Vítima de Brumadinho identificada nesta quinta (27/5) era soldador da Vale

Renato Eustáquio de Sousa morreu aos 34 anos e era soldador da Vale, empresa dona da barragem que se rompeu em Brumadinho (foto: Arquivo pessoal)

A vítima da tragédia de Brumadinho identificada nesta quinta-feira (27/5) é o soldador Renato Eustáquio de Sousa, que tinha 34 anos em 25 de janeiro de 2019, quando a Barragem 1 da Mina do Córrego do Feijão se rompeu. Ele era funcionário da Vale, proprietária da represa, e natural de BH.

As informações são do Superintendente da Polícia Técnica-Científica, Thales Bittencourt. Em entrevista coletiva na noite desta quinta, ele deu detalhes sobre o trabalho de identificação do homem.

“Foi encontrado um fragmento do fêmur dessa vítima em 14 de janeiro de 2021 pelos bombeiros. Logo a seguir, esse fragmento foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Após a triagem, o material foi encaminhado para o Instituto de Criminalística, onde deu entrada em 28 de janeiro”, afirmou o policial civil.

Agora, apenas 10 pessoas seguem desaparecidas. O rompimento da barragem matou 270 ao todo.

E há esperança para que se encontre os ainda sumidos. Segundo Thales Bittencourt, a Polícia Civil ainda processa 35 segmentos corporais, que podem ser dessas pessoas desaparecidas.

Desde o início dos trabalhos, a instituição recebeu 909 segmentos. Desses, 874 já foram totalmente mapeados, e grande parte resultou em reidentificações.

Desde dezembro de 2019, as autoridades não identificavam um corpo sob o mar de lama. A operação do Corpo de Bombeiros segue desde a catástrofe, com duas interrupções desde então por conta da pandemia da COVID-19.

Mãe recorda a vida de Renato

Em 25 de janeiro deste ano, quando a tragédia completou dois anos, o Estado de Minas conversou com Eva Aparecida, mãe do soldador da Vale identificado nesta quinta.

"Nosso primeiro filho tinha muitos sonhos. As filhas dele perguntam pra mim: 'onde meu pai foi?'", disse a mulher na Base Bravo do Corpo de Bombeiros, no distrito de Córrego do Feijão, onde acontecia um evento em homenagem às vítimas.

"Nenhuma reparação neste mundo me traz a alegria de volta. Deus sabe o que faz, e eu espero na justiça Dele", afirmou Eva na oportunidade.

De acordo com a Polícia Civil, a família de Renato Eustáquio de Sousa já foi avisada pela instituição sobre a identificação, antes mesmo da divulgação do fato.

Agora, a família já pode realizar a cerimônia de despedida do soldador da maneira que preferir.

Governador se manifesta

A notícia da identificação de mais um desaparecido da tragédia foi dada pelo governador Romeu Zema (Novo) no Twitter primeiramente.

"Um alento para as famílias das vítimas de Brumadinho: foi identificada hoje mais uma joia. Que Deus conforte os familiares. Não vamos perder as esperanças", escreveu Zema.