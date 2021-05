Tragédia de Brumadinho: mais um desaparecido tem identidade confirmada

Bombeiros continuam em busca dos 10 desaparecidos da tragédia de Brumadinho (foto: Alexandre Guzanshe - 10/05/2021)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que mais umda Tragédia de Brumadinho, na Grande BH, foi identificado nesta quinta (27/5). Ele não deu detalhes sobre o fato, nem informou o nome da vítima, idade ou o local onde ela foi achada."Umpara as famílias das vítimas de Brumadinho: foi identificada hoje mais uma joia. Que Deus conforte os familiares. Não vamos perder as esperanças", escreveu Zema no Twitter.Agora, 10 pessoas continuamA tragédia aconteceu em 25 de janeiro de 2019 e, desde então, militares do Corpo detrabalham para encontrar aqueles ainda sumidos. No total, 270 pessoas morreram.

A Polícia Civil, responsável pela identificação dos corpos por meio do Instituto Médico-Legal (IML), convocou uma coletiva na noite desta quinta para dar mais detalhes.

Aguarde mais informações