Fake news: mensagens convocam população para vacinação em Uberlândia

Prefeitura ressaltou os números oficiais de convocação (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia)



Mensagens falsas sobre agendamento de vacinação contra a COVID-19 estão sendo enviadas a moradores de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, segundo informou a prefeitura. O município soltou comunicado informando que a confirmação só ocorre por meio de número oficiais.



LEIA MAIS 12:14 - 28/05/2021 Com leitos de UTI lotados, Alfenas libera alvará para festa com 100 pessoas

12:14 - 28/05/2021 COVID-19: Comissão vai investigar 'fura-filas' da vacina em Divinópolis

09:26 - 28/05/2021 COVID-19: Minas chega à triste marca de 40 mil mortos



Na mensagem oficial, constam local, data e horário em que a pessoa será atendida. O agendamento é feito com base no cadastro prévio feito pela população, conforme diretrizes do Ministério da Saúde. As convocações, após o cadastro, também podem ser consultadas oficialmente pelo Portal da Prefeitura.



Essa é segunda vez que informações falsas precisam ser rebatidas pelo município em relação a vacinação contra o coronavírus. Em fevereiro, a divulgação de um falso cronograma de vacinação contra a COVID-19 por meio de redes sociais trouxe preocupação. sobre agendamento decontra aestão sendo enviadas a moradores de, no Triângulo Mineiro, segundo informou a prefeitura. O município soltou comunicado informando que a confirmação só ocorre por meio de número oficiais.Segundo a administração municipal, as mensagens falsas sobre agendamentos tiveram origem do número 29090. Entretanto, as convocações via SMS locais são feitas oficialmente pelos números 29000, 29001, 29002, 29003, 29004 e 28000. Os chamados falsos podem causar confusão e aglomerações nos pontos de imunização locais.Na mensagem oficial, constam local, data e horário em que a pessoa será atendida. O agendamento é feito com base no cadastro prévio feito pela população, conforme diretrizes do Ministério da Saúde. As convocações, após o cadastro, também podem ser consultadas oficialmente pelo Portal da Prefeitura.Essa é segunda vez que informações falsas precisam ser rebatidas pelo município em relação a vacinação contra o. Em fevereiro, a divulgação de um falso cronograma de vacinação contra a COVID-19 por meio de redes sociais trouxe preocupação.



A publicação não oficial trazia datas escalonadas para a aplicação das doses e incluía erroneamente pessoas com mais de 55 anos no grupo contemplado na etapa da imunização. As datas fazem referência ao mês de março e incentivava que as pessoas a repassassem a mensagem.



A vacinação ocorre de forma gradativa, de acordo com os grupos prioritários, ordem do cadastro e a quantidade de doses liberadas para a cidade.



“Para receber informações ou tirar dúvidas, aos canais oficiais de comunicação do Município, como o Portal da Prefeitura e suas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) e 'Zap da Prefeitura', no número 34 99774-0616”, destaca trecho do comunicado.