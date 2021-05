Com leitos de UTI lotados, Alfenas libera alvará para festa com 100 pessoas

Festa entre amigos tem lista com 100 convidados e vai acontecer em um hotel de Alfenas (foto: Hotel San Marino/Divulgação)

Uma festa marcada para acontecer nesta sexta-feira (28/5) em um hotel de Alfenas, no Sul de Minas, está dando o que falar na cidade. Moradores estão preocupados com os casos de COVID-19 em alta e lotação dos leitos de UTI. O último decreto permite eventos com 100 pessoas e a prefeitura já emitiu o alvará de funcionamento.

“Para o município fica entendido que evento é prioridade, saúde depois, que estamos com um paciente para fazer cirurgia e não faz porque está cumprindo a Resolução do Estado”, reclama um morador que prefere não ser identificado, por medo de represálias.

O alvará foi emitido na última quarta-feira (26/5). O Estado de Minas teve acesso ao documento onde a Vigilância Sanitária tentou reduzir para 40 o número de convidados, mas o organizador rebateu com o último decreto em vigor, que permite 100 pessoas.

Por telefone, o organizador da festa, o empresário Bruno Silva Gomes, disse que o evento é particular e não teve venda de ingressos. “A reunião é de um grupo de amigos. Nada clandestino, de acordo com o decreto 2893, com todas as regras de prevenção ao novo coronavírus”, afirma.

Na ligação, questionamos se o evento terá som ao vivo. “Vai ter música como todo bar e restaurante. Aqui não é uma festa clandestina. Totalmente regularizado com autorização da Vigilância Sanitária. Inclusive a escolha do local é por conta do projeto, se fosse algo clandestino a gente nem ia procurar a prefeitura”, comenta.

O Estado de Minas também conversou o prefeito Luiz Antônio da Silva para entender sobre o último decreto que ainda não foi alterado, mesmo com o aumento de casos na cidade.

“Esse é o decreto anterior, quando saímos da onda roxa e chegamos à onda amarela. Teve esse decreto acompanhando as ondas. Prevê o próprio Estado essa flexibilização. Infelizmente, agora nesta última semana, a situação mudou, pois os leitos de UTI estão lotados novamente e há uma tendencia no Estado de aumento. Então, na segunda-feira (31/5), haverá uma reunião do gabinete de enfrentamento à COVID-19 para avaliação das regras”, afirma.