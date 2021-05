Pessoas com comorbidades voltam a ser vacinadas em BH a partir deste sábado

Vacinação continua neste sábado (22/5) em Belo Horizonte para adultos com comorbidade entre 55 e 59 anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press )

Belo Horizonte vai voltar a vacinar pessoas com fatores de risco (confira aqui todas as doenças) daa partir deste sábado (22/5). No primeiro dia, adultos entre 59 e 55 anos e grávidas e puérperas acima dos 18 completados até 31 de maio recebem o imunizante.





Também neste sábado, a ideia daé proteger pessoas com síndrome de Down a partir dos 18 anos completados até o fim do mês. O mesmo vale para aqueles com doença renal crônica em diálise na mesma faixa etária.

A imunização continua nesta segunda (24/5), quando adultos entre 54 e 49 com comorbidades tomam a vacina. Nesta terça (25/5), é a vez daqueles entre 48 e 40 com fator de risco.



Já nesta quarta (26/5), o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde se volta aqueles entre 39 e 18 anos com alguma comorbidade.



Conforme determinação do Ministério da Saúde, a vacinação para gestantes e puérperas sem comorbidades está suspensa, informa a prefeitura.

Onde e em qual horário?



A vacinação para este público será em postos fixos e extras, das 7h30 às 16h, e em pontos de drive-thru, das 8h às 16h.



Os endereços estão disponíveis no portal da prefeitura (clique aqui para acessar). A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os usuários fiquem atentos aos locais de vacinação, já que por questões de logística os pontos são alterados frequentemente.

O que preciso levar?



Além de ter preenchido o cadastro no site do Executivo municipal, o cidadão precisa apresentar documentos como exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica.



Os comprovantes devem conter o número do registro do respectivo conselho de classe, de forma legível, e ter sido emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro.



Também devem levar documento de identificação com foto e comprovante de residência. Além disso, o cidadão não pode ter apresentado sintomas da COVID-19 nos últimos 30 dias nem ter tomado qualquer vacina nos últimos 14.



Todas as declarações apresentadas são de total responsabilidade da pessoa e de quem as emitiu. O cadastro será enviado aos órgãos de controle externo e, em caso de informações inverídicas, ficarão sujeitos às responsabilizações administrativas, civis e penais aplicáveis.



Confira, abaixo, as orientações completas: