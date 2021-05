CoronaVac: trabalhadores da saúde de 43 a 49 anos recebem a 2ª dose em BH

Postos fixos e drive thru funcionam até às 16h30 nesta sexta-feira (21/5)

Dia decontra a COVID-19 agitado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Nesta sexta-feira (21/5) osde 43 a 49 anos recebem ada, depois de passadas duas semanas em que a aplicação foi suspensa na cidade por falta de doses do imunizante.

Graças a chegada de uma novacom 12 mil doses da vacina fabricada pelo laboratório Sinovac, da China, em parceria com o Instituto Butantan, os profissionais da área comparecem nesta sexta (21/5) aos postos fixos, de 7h30 às 16h30, e de drive-thru, das 8h às 16h30, para garantir a etapa final da imunização. Os endereços podem conferidos no portal da PBH.

Segundo a PBH, o quantitativo recebido é suficiente para concluir o esquema vacinal deste público e dos idosos acima de 64 anos, com cerca de 31 mil pessoas.

Fila com dezenas de pessoas na Faculdade de Ciências Médicas, no centro de BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Na Faculdade de Ciências Médicas, localizada no Centro de BH, foi possível ver como a segunda dose era esperada pelo grupo. Antes mesmo do horário de início da vacinação, umacom mais de 1 quilômetro de extensão se formou do lado de fora da unidade. “Cheguei às 7h da manhã e a fila já estava lá em cima”, disse Eliana Fernanda, de 44 anos.