Ocupação de leitos para COVID-19 volta a subir em BH

Belo Horizonte saltou de 195.103 para 196.581 mil casos confirmados de COVID-19 em 24 horas (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Asdede Unidade de Terapia Intensiva () e de enfermaria voltaram ana capital mineira. Essa é a informação do boletim epidemiológico publicado pela prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nesta quinta-feira (19/5).A capital mineira tem 1.030 leitos no total. Desses, 79,8% estão ocupados. O quadro é classificado na zona vermelha, a de maior risco de colapso do sistema de saúde – essa classificação é dada quando o indicador ultrapassa os 70%. Nessa terça-feira, a ocupação era de 78,1%.Nas unidades da rede, as internações aumentaram de 84% para 86,5%. Na rede particular, a variação foi de 71,2% para 72,2%.

(foto: Arte/EM/D.A press)





Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Outro parâmetro importante para acompanhamento das autoridades de saúde durante a pandemia é a ocupação dos leitos de. Esses são destinados a pessoas diagnosticadas com a virose, mas que enfrentam quadros clínicos menos graves, a síndrome gripal. São 1.969 exclusivamente para a COVID-19 no total. Em 24 horas, a ocupação saltou de 56,9% para 59,1%.Na rede SUS, o aumento foi de 55,2% para 56,6%%. Na rede particular de 59,5% para 62,7%.O destaque fica por conta dadeda doença, que está perto do nível verde, considerado de estabilidade para os especialistas. O fator RT, como também é chamado o indicador, passou de 1,02 para 1 nessa terça-feira (18/5). Hoje, o valor permaneceu o mesmo.O indicador está no limite do nível, uma vez que abaixo de 1 é considerado estável, enquanto acima do numeral os especialistas apontam que o alerta é amarelo - intermediário. No dia 14 de maio, a transmissão estava em 1,03.Belo Horizonte saltou de 195.103 para 196.581 mil casos confirmados de COVID-19. De acordo com o boletim epidemiológico publicado pela prefeitura, a capital mineira soma 4.817 óbitos pela doença, 51 a mais do que no levantamento anterior.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.