Idosos acima de 67 anos recebem segunda dose da CoronaVac nesta terça-feira

Para receber a segunda dose, os idosos com 67 anos ou mais precisam levar o documento de identidade, CPF e comprovante de residência, além do cartão de vacinação que conste a aplicação da primeira dose.





“O chamamento para aplicação da segunda dose de CoronaVac para outras faixas etárias está condicionado ao recebimento de novas remessas pelo Ministério da Saúde”, disse, em nota a PBH.





Também nesta terça-feira, poderão se vacinar – mas com a primeira dose – pessoas com comorbidades de 54 e 53 anos, completados até 31 de maio.



A primeira dose também estará disponível para pessoas com deficiência permanente beneficiárias do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 45 a 54 anos completos até o fim do mês.





A vacinação para esse público será em pontos fixos exclusivos, das 8h às 16h. Os endereços dos pontos de vacinação estão disponíveis no Já na quarta-feira (12/5) será a vez de pessoas com comorbidades de 50 a 52 anos completos até o fim do mês, além de gestantes e puérperas acima de 40 anos receberem a primeira dose da vacina contra aA vacinação para esse público será em pontos fixos exclusivos, das 8h às 16h. Os endereços dos pontos de vacinação estão disponíveis no portal da prefeitura.





Somente poderão se vacinar nesta semana aqueles que preencheram o cadastro no portal da PBH até as 23h59 de 3 de maio. Para quem não conseguiu preencher o formulário, um novo documento será aberto na quinta-feira (13/5) até domingo (16/5).





Orientações para a vacinação





(PBH) anunciou que idosos acima de 67 anos receberão a segunda dose da CoronaVac a partir desta terça-feira (11/5). O Executivo municipal também informou que ainda nesta semana será ampliado o público com comorbidades a ser vacinado contra a COVID-19 na capital mineira.