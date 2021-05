Ouro Preto registra mais de 1.400 notificações e 38 multas na onda roxa

Durante o período, foram feitas 1.425 notificações, sendo que 38 estabelecimentos como restaurantes, bares e repúblicas estudantis tiveram multas que variaram entre R$ 1.983 e R$ 49.575 (foto: Divulgação/Prefeitura de Ouro Preto)

O Departamento de Fiscalização da Secretaria de Defesa Social de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, divulgou o 1.425 notificações, sendo que 38 estabelecimentos, período da onda roxa na cidade. Mesmo com os resultados considerados positivos durante esse período, dos 23 fiscais do plantão, quatro contraíram COVID-19 e o departamento recebeu uma média de 12 trotes por dia.

De acordo com o diretor operacional do departamento de fiscalização José Geraldo de Oliveira, a baixa no efetivo não atrapalhou a realização das atividades que tiveram um total de 9.776 diligências durante o período de 15 de março a 31 de abril, porque não só os fiscais, mas todos os servidores atuaram em regime de plantão, com folgas e férias suspensas. Além disso, segundo o diretor, o Departamento de Fiscalização trabalhou de forma conjunta com a Guarda Municipal e a Polícia Militar. “Os quatro fiscais já estão passando bem e retornaram ao trabalho."





Além da baixa nas cinco equipes de fiscalização, os 562 trotes também provocaram diligências a localidades sem nenhum fundamento. “Os trotes prejudicam as fiscalizações e dão prejuízos como perda de tempo e gasto em combustível. Percorremos durante esse período mais de 25 mil quilômetros entre distritos e a sede de Ouro Preto."





De acordo com o relatório, durante o período foram feitas 1.425 notificações, sendo que 38 estabelecimentos, como restaurantes, bares e repúblicas estudantis tiveram multas que variaram entre R$ 1.983 a R$ 49.575. Além disso, cinco estabelecimentos, como uma distribuidora de bebidas, uma casa de shows e uma peixaria/restaurante foram interditados.





“As atividades de fiscalização também giraram em torno das restrições elencadas no Decreto Municipal nº 5.995, como a proibição da realização de eventos e entretenimentos de qualquer natureza, proibição da venda de bebidas alcoólicas após o horário permitido, e outras medidas que visavam o adequado cumprimento das posturas de distanciamento pessoal, impedindo a ocorrência de aglomerações."





O diretor operacional afirma que, embora no período da onda roxa o número de casos de COVID-19 confirmados tenha aumentado expressivamente com 1.085 casos e 31 mortes, a população esteve mais consciente, mesmo porque grande parte das atividades comerciais estava restrita ou suspensa.





O relatório aponta que, durante o período, 306 locais foram fechados imediatamente sem a necessidade de notificação e multas e 308 eventos foram cancelados, mas houve 26 registros de obstrução das operações de fiscalização e desacato, sendo que duas pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil.