Minas recebe 100,2 mil doses de Coronavac para reforço

Os imunizantes da Coronavac foram levados para a Rede de Frio estadual (foto: AGÊNCIA MINAS/DIVULGAÇÃO) COVID-19. As 100,2 mil doses da Coronavac desembarcaram no Aeroporto de Confins e são destinadas à aplicação da segunda dose. A primeira parte da remessa chegou na quinta-feira (6), com 396,5 mil doses da vacina AstraZeneca. Alívio para milhares de mineiros e mineiras que tomaram a primeira dose do imunizante Coronavac e estavam na incerteza quanto à data de aplicação do reforço. Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES), chegou a Minas, na manhã deste sábado (08/05), a complementação da 18ª remessa da vacina contra a-19. As 100,2 mil doses da Coronavac desembarcaram no Aeroporto de Confins e são destinadas à aplicação da segunda dose. A primeira parte da remessa chegou na quinta-feira (6), com 396,5 mil doses da vacina AstraZeneca.





20:28 - 05/05/2021 Divinópolis suspende aplicação da 2ª dose da CoronaVac doses que chegaram hoje e as que estão previstas para a próxima semana serão suficientes para que os municípios retomem a vacinação das pessoas que só tomaram a primeira dose da Coronavac e assim alcancem a imunidade. É importante que aqueles que só receberam a primeira dose, mesmo já ultrapassados os 28 dias de intervalo recomendado, se encaminhem ao posto de saúde para receber a segunda dose da vacina. A imunidade só é alcançada com a aplicação das duas doses da Coronavac”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti. “Asque chegaram hoje e as que estão previstas para a próxima semana serão suficientes para que os municípios retomem a vacinação das pessoas que só tomaram a primeira dose da Coronavac e assim alcancem a imunidade. É importante que aqueles que só receberam a primeira dose, mesmo já ultrapassados os 28 dias de intervalo recomendado, se encaminhem ao posto de saúde para receber a segunda dose da vacina. A imunidade só é alcançada com a aplicação das duas doses da Coronavac”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Fábio





Os imunizantes da Coronavac foram levados para a Rede de Frio estadual, em Belo Horizonte, e de lá serão distribuídos para as 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs) a partir de segunda-feira. A logística de distribuição do 18º lote para as URSs segue diretrizes da maior operação de vacinação da história de Minas Gerais.





Com esta remessa, Minas Gerais totaliza o recebimento de 8.030.340 doses de vacina contra a COVID-19. Em nota, a SRA informou que a chegada de milhares de doses de vacina da AstraZeneca e também da Pfizer, nos últimos dias, vai permitir que Minas avance ainda mais na imunização dos grupos prioritários.





A distribuição das doses pode ser acompanhada no site do Vacinômetro da SES-MG: https://coronavirus.saude.mg.gov.br/vacinometro





Veja o quantitativo de cada remessa:





1ª remessa

577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021





2ª remessa

190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021





3ª remessa

87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021





4ª remessa

315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021





5ª remessa

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021





6ª remessa

285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021





7ª remessa

303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021





8ª remessa

509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021





9ª remessa

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021





10ª remessa

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021





11ª remessa

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021





12ª remessa

257.750 da AstraZeneca e 220.400 da Coronavac, em 8/4/2021





13ª remessa

426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021





14ª remessa

316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021





15ª remessa

578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da Coronavac, em 29/4/2021





16ª remessa

30.400 doses da Coronavac, em 1/5/2021 e 676.250 doses da AstraZeneca, em 03/5/2021





17ª remessa

50.310 doses da Pfizer, em 03/5/2021





18ª remessa

396.500 doses da AstraZeneca, em 06/5/2021 e 100.200 doses da Coronavac, em 08/5/2021





Total: 8.030.340 doses