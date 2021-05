Governo de Minas garante retomada da segunda dose da CoronaVac

O governo de Minas Gerais garante, para semana que vem, a chegada de mais uma remessa da CoronaVac que deve assegurar a retomada da aplicação da segunda dose nos municípios que tiveram que interrompê-la por causa da falta de imunizantes. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (7/5).

“Neste final de semana e na semana que vem, receberemos o quantitativo suficiente para que os municípios retomem a vacinação daqueles que só tomaram a primeira dose de CoronaVac e a gente consiga alcançar a imunidade”, enfatizou Fábio Baccheretti.





O secretário de Saúde também fez um apelo para que a população não deixe de receber o reforço. “Destaco também que é importante que aqueles que ultrapassaram os 28 dias vão até o posto no momento em que chegar a segunda dose, porque a imunidade é garantida mesmo em intervalo maior. É recomendado 28 dias pelo estudo, mas a imunidade será alcançada com a segunda dose. É importante que todo mundo vá até o posto receber essa dose”, pontuou.





Baccheretti também destacou a melhoria no índice de vacinados no estado. “Vale a pena mostrar quanto o estado de Minas evoluiu na vacinação. No começo de março éramos apenas o 17º estado em vacinação proporcional na vacinação, hoje somos o 6º colocado, subindo, melhorando. O papel do município é fundamental. A distribuição é rápida, quase imediata, e os municípios vêm cumprindo seu papel. E isso mostra uma melhoria importante com a vacinação, que é a solução para a pandemia”, afirma.

Segundo ele, Minas deve receber mais 400 mil doses na próxima semana, suprindo as 370 mil necessárias para a parcela da população que está no aguardo dessa fase da imunização.