Itabira migra para a Onda Amarela e medidas restritivas são alteradas

Onda amarela permite o funcionamento do comércio em geral, mas exige distanciamento entre clientes (foto: Prefeitura de Itabira/Divulgação) Itabira, na Região Central de Minas, passou no mês de março a pior fase da pandemia do novo coronavírus e enfrentou altas taxas de ocupação dos leitos e pacientes de várias cidades da região esperando por vagas em hospitais. Neste sábado (8/5), porém, a mudança para a onda amarela do Programa Minas Consciente, do governo do Estado, mostra uma melhora neste cenário. Com as novas medidas, o comércio em geral está liberado para funcionar com até 50% da capacidade, com horário de 9h às 19h.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela secretaria municipal de Saúde na sexta-feira (7/5), Itabira registrou 58% de ocupação em leitos de UTI e 33% em leitos de enfermaria. O índice de transmissão (Rt) está em 0,76, o menor resultado já verificado neste ano.

A onda amarela traz novas mudanças no funcionamento do comércio e atividades. Apesar da flexibilização, há ainda a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os estabelecimentos, disponibilização de álcool em gel a funcionários e clientes, manutenção de ambiente ventilado e outras medidas sanitárias de prevenção.

O que muda com a onda amarela em Itabira

Todo o comércio e atividades têm permissão de funcionar com até 50% da capacidade, com horário de 9h às 19h. Deve-se respeitar, porém, a metragem de referência de 5 m² por pessoa e distanciamento linear de 2 metros.

Os veículos do transporte coletivo urbano poderão circular com todos os assentos ocupados e até 18 passageiros em pé.

Os clubes sociais têm o funcionamento liberado. Continuam proibidos o uso de saunas e a recreação em piscinas.

Eventos podem ser realizados com até 50 pessoas, conforme o número de metros quadrados úteis, tendo por base um cliente para cada 6 m², respeitando distanciamento de 2 metros lineares.

Templos religiosos podem funcionar com até 50% de ocupação e respeitando todas as medidas de distanciamento.

Bares e restaurantes passam a ter o horário de funcionamento estendido até às 22h30, com tolerância de 30 minutos e mesas devem estar afastadas em 2 metros.

Hotelaria terá o funcionamento limitado a 50% da capacidade total de hospedagem, além da obrigação de observância de todas as medidas estabelecidas pelo protocolo do Minas Consciente.

As escolinhas de esportes estão liberadas, desde que respeitado todas as medidas sanitárias previstas, como o distanciamento.