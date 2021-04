Itabira suspende aplicação da CoronaVac por falta de doses

Pouco mais de 100 unidades da CoronaVac que ainda restavam na cidade foram aplicadas nesta sexta-feira (30/4) no sistema drive thru (foto: Prefeitura de Itabira/Divulgação) Itabira, na Região Central de Minas, está aplicando nesta sexta-feira (30/4) as últimas doses que restam da CoronaVac, vacina contra a COVID-19 do Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.



suspender a imunização da segunda dose da faixa etária de 70 e 69 anos por falta desse imunizante. A cidade aguarda o envio de novo lote por parte do governo estadual, que ainda não deu previsão da entrega.

O problema da falta da CoronaVac tem ocorrido em todo o país e está relacionado à defasagem na produção e distribuição por parte do Ministério da Saúde e governos estaduais.



As últimas remessas encaminhadas aos municípios foram compostas, quase na totalidade, por imunizantes da AstraZeneca. Essas vacinas estão sendo utilizadas na aplicação de primeira dose dos grupos prioritários, especialmente de idosos na faixa etária de 64 a 60 anos.

“É um problema que tem sido a realidade de várias cidades do Brasil em todos os estados. Na nossa região, também não é diferente, com muitos municípios já suspendendo a vacinação de segunda dose desde o início da semana. Até tivemos pessoas de outras cidades que vieram para Itabira na tentativa de receber a imunização complementar. Felizmente, ainda conseguimos avançar bastante, chegando até os 69 e 70 anos nesta sexta-feira, mas agora teremos que interromper até a chegada de novas doses, o que esperamos para a semana que vem”, diz a superintendente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Leandra Figueiredo.

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que todas as doses enviadas aos municípios são entregues com o direcionamento já estabelecido, de acordo com o Plano Nacional de Imunização e as notas técnicas da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG).



Nessa quinta-feira (29/4), Itabira e outras cidades da região encaminharam ofícios à Gerência Regional de Saúde (GRS) informando a escassez de imunizantes e a necessidade de novos envios da Coronavac.

Nesta sexta-feira (30/4), as últimas vacinas foram aplicadas mediante entrega de senhas nos drive-thrus da prefeitura e da Funcesi. Desde a divulgação do calendário mais recente, mais de 3,5 mil doses foram destinadas aos idosos com idades entre 79 e 71 anos em Itabira. Desde o início da campanha de vacinação, até 28 de abril, a cidade aplicou 26.042 doses contra a COVID-19.