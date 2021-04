Idoso reclama de falta de vacinas em centro de saúde de BH nesta sexta (30)

Idosos de 68 anos são contemplados com a segunda dose nesta sexta-feira (30/4) em BH (foto: Adão de Souza/PBH/Reprodução)

Idosos de 68 anos que compareceram ao Centro de Saúde Boa Vista, na Região Leste de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (30/4) para receber a segunda dose da vacina contra a COVID-19, tiveram que voltar para casa. Segundo relato de uma pessoa que foi ao local, funcionários da rede informaram que não havia imunizantes para vaciná-los.









No entanto, ao lado de outras pessoas que também compareceram ao Centro de Saúde Boa Vista na hora programada, Raimundo Patrício, de 68 anos, recebeu a notícia de que as doses haviam acabado e que, somente às 14h, a vacinação estaria disponível novamente.





“A sensação é muito ruim de chegar lá e não ter a vacina. A gente começa a ter medo do perigo futuro porque, sem a segunda dose, nós não estamos completamente protegidos”, disse o idoso.





Raimundo disse que vai retornar ao ponto de vacinação no horário que foi informado pela equipe da unidade, pela segunda vez no dia.



De acordo com ele, sair de casa durante a pandemia é sinônimo de apreensão devido aos altos riscos de ser infectado, mesmo com respeito às normas de distanciamento social e uso de máscaras.





“Já ficamos no estresse de ficarmos praticamente presos. Saímos pra ir em um armazém e açougue, mas é com medo. Mesmo tomando as preocupações, não deixamos de ter medo pela nossa família. Principalmente quem está trabalhando fora”, declarou.





Em resposta ao Estado de Minas, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o motivo do problema foi "uma situação pontual e o remanejamento de doses para a unidade já foi feito". Ainda segundo o Executivo Municipal, a imunização já voltou normalmente no local.

Conforme determinado pelo Ministério da Saúde, o prazo das aplicações em segunda dose deve ser feito com um intervalo de 14 a 28 dias para os vacinados com a CoronaVac e de 2 a 14 semanas para os imunizados com a AstraZeneca.

Programação para o fim de semana





A vacinação simultânea dos trabalhadores da saúde de 37 anos e idosos de 89 anos pela segunda dose neste sábado (1º/5), no feriado do Dia do Trabalhador, encerra a programação de vacinação desta semana em BH.





O idoso deve levar documento de identidade e um comprovante de residência. Já os profissionais da saúde precisam estar com documento com foto, registro no conselho profissional e um documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com serviço de saúde de BH, podendo ser uma carteira de trabalho, contrato de trabalho, contracheque, entre outros.