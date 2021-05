Uberlândia flexibiliza atividades comerciais às vésperas do Dia das Mães

CDL havia pedido que horários do comércio fossem flexibilizados em Uberlândia (foto: Reprodução/Wikimedia/will7)

Às vésperas do Dia das Mães, o comércio de Uberlândia terá mais uma flexibilização, com extensão do período em que as lojas poderão ter atendimento presencial. O mesmo vai ocorrer para bares e eventos, mas de forma controlada. As novas deliberações passam a valer nesta quinta-feira (6/5). Às vésperas do, o comércio deterá mais uma flexibilização, com extensão do período em que as lojas poderão ter atendimento presencial. O mesmo vai ocorrer para bares e eventos, mas de forma controlada. As novas deliberações passam a valer nesta quinta-feira (6/5).

O novo decreto publicado pelo município aponta que comércio varejista no Centro e demais bairros da cidade poderão atender presencialmente entre 9h e 18h, exceto domingo, quando devem se manter fechados.



Da mesma forma, shopping centers, galerias, pátios e condomínios de lojas poderão funcionar entre 12h e 21h, de segunda a sábado.





Para supermercados, hipermercados, mercearias, açougues, peixarias, padarias, além de restaurantes, pizzarias, sorveterias, lanchonetes e congêneres, fica permitido o funcionamento até 21h, de segunda a sábado. Aos domingos, o funcionamento segue até 14h.





Os bares, distribuidoras e depósitos de bebidas, que até então tinham funcionamento vetado após 18h, também estenderão seu atendimento até 21h entre segunda e sábado. Eles poderão reabrir aos finais de semana, sendo sábado até 21h e domingo até 16h.



Sempre deverá haver pelo menos três metros de distância entre as mesas.





Eventos poderão ter até 50 pessoas

Os eventos sociais e corporativos foram liberados com a participação de, no máximo, 50 pessoas. Eles poderão acontecer a qualquer dia, mas com horário restrito entre 6h e 21h.





Nesta semana, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Uberlândia (CDL) enviou ofício para o prefeito Odelmo Leão (PP), reivindicando o funcionamento das empresas de comércio e serviços nos dias 8 e 9 de maio (véspera e Dia das mães), considerada a segunda melhor data do ano para o varejo.



De acordo com uma pesquisa realizada pela CDL em abril, 79,6% dos consumidores pretendem presentear e 56,67% dessas compras serão realizadas em lojas físicas, o que torna primordial uma nova escala de funcionamento, com dias e horários mais flexíveis, para ampliar a disponibilidade de atendimento aos clientes, sem provocar o aumento do movimento no transporte público.