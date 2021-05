Começa a vacinação de pessoas com síndrome de Down em Patrocínio

A vacinação em Patrocínio chegou no grupo de pessoas com comorbidades (foto: ALMG/Divulgação) Patrocínio, no Triângulo Mineiro, iniciou a aplicação da primeira dose da vacina contra a COVID-19 no grupo de A Prefeitura de, no Triângulo Mineiro, iniciou a aplicação da primeira dose da vacina contra a COVID-19 no grupo de pessoas com comorbidades e que podem aumentar o risco e evolução grave da infecção da doença

O primeiro grupo selecionado foi o de pessoas com síndrome de Down, acima de 18 anos, que começou a ser vacinado na manhã desta terça-feira (4/5). A imunização ocorreu entre 8h e 11h, através do sistema de drive-thru, na Policlínica.

A reportagem questionou a prefeitura de Patrocínio com relação ao número de doses que estão sendo aplicadas, quais grupos estão sendo contemplados neste momento, qual foi o número total de primeiras e segundas doses que foram aplicadas no município, desde o início da pandemia, bem como quais outros públicos estão sendo vacinados neste momento, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.



Pelo boletim da Secretaria Estadual de Saúde divulgado nesta terça-feira (4/5), foram aplicadas em Patrocínio 14.364 primeiras doses e 9.237 pessoas receberam a segunda.

Com relação à vacinação de outras cidades maiores do Triângulo Mineiro, Uberlândia, Uberaba, Araxá e Frutal estão vacinando nesta semana os idosos entre 60 e 65 anos, além de profissionais das forças de segurança, armadas e de salvamento.

Em Uberlândia, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde realizou, nesta terça-feira (4/5), a imunização com a 1ª dose dos idosos de 61 e 60 anos. Já em Uberaba, foram atendidos com a 1ª dose o público das forças de segurança e segue ainda a vacinação do público que precisa receber a 2ª dose.

Nesta quarta-feira (5/5), Araxá realiza vacinação em idosos acima de 62 anos, das 8h às 16h, na Unileste, Uninorte e Unioeste. E em Frutal, nesta quarta-feira (5/5) serão imunizados com a primeira dose os idosos de 61 e 60 anos.