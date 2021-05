BH: entenda o que aconteceu com a 2ª dose dos idosos de 64 a 67 anos

A administração municipal esclarecer que a aplicação da segunda dose para além dos 28 dias não compromete a eficácia clínica da vacina (foto: Jair Amaral/EM/DA Press )

de Belo Horizonte (PBH) admitiu, na última sexta-feira (30/4), que não há vacinas para a aplicação da segunda dose daem idosos de 64 a 67 anos na capital. Entretanto, o boletim mostra que cerca des da vacina não foram utilizadas na campanha de vacinação. Odeconversou com o subsecretário de Promoção e Vigilância à Saúde, Fabiano Pimenta, para esclarecer esses dados.

Na sexta-feira, a administração municipal informou que não há vacinas para a aplicação da segunda dose da Corovac em idosos de 64 a 67 anos, porque a PBH seguiu a orientação doe, portanto, não guardou as segundas doses para esse público. "Sendo assim, é imprescindível que novas remessas de vacinas sejam entregues pelo Ministério da Saúde", informou, por meio de nota, na semana passada.De acordo com a PBH, a cidade recebeu até agora 701.767 doses e foram aplicadas 603.540 doses - entre a primeira e a segunda doses. Mas o que ocorreu com asNesta segunda-feira (3/5), Fabiano explicou o rombo entre doses disponíveis e pessoas vacinadas. "O primeiro motivo é que temos um '' para a computação dos dados de doses aplicadas no sistema. Não conseguimos computar de", disse ele.O subsecretário argumenta que, além da dificuldade para gerar os dados, o boletim não conta com asdas doses. "Desde março, alguns estados tem relatado que os frascos da Coronovac, que deveriam ter 6ml e render 10 doses, chegaram incompletos. O frasco rende cerca de nove doses. Isso é um problema nacional", explicou Fábio.Ele ainda informou que as autoridades têm conhecimento do fato.Em abril, o Butantan anunciou que iria revisar a bula da CoronaVac após queixa de pelo menossobre frascos com menos doses.Ou seja, a quantidade menor nos frascos reduz o alcance das pessoas vacinadas. "A perda corresponde a quase 10% do total, ou seja, perdemos cerca de", acrescentou.Ele ainda explica que a administração municipal conta com cerca de 10 mil doses estocadas, disponíveis para o público. "Mas não seria justo escolher qual público seria vacinado primeiro. Sendo assim, para que ninguém seja prejudicado, aguardamos a nova remessa para aplicar", disse.Cerca de 26 mil idosos de 67 anos aguardam a segunda dose na capital mineira. Eles deveriam recebê-la nesta segunda-feira. Este será o publico prioritário para a vacinação. "Precisamos de 16 mil vacinas para totalizarmos o número necessário. Assim que recebermos, iniciamos a segunda dose desse público. Vamos seguir a ordem dos mais velhos para os mais novos", disse.Para imunizar a população de 67 a 64 anos, são necessárias 80 mil doses. A prefeitura reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo. Tão logo as vacinas sejam entregues, haverá continuidade da aplicação de segundas doses. Nesse sábado, segundo Fabiano, a administração municipal recebeu 770 imunizantes da CoronaVac.A perspectiva é de que até o final da semana BH receberá o quantitativo necessário. "A expectativa é que, em meados da semana, possamos retomar", acrescentou.A administração municipal esclarece que a aplicação da segunda dose para além dos 28 dias não compromete a eficácia clínica da vacina.

