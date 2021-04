'Quem não toma, é burro', diz idosa ao receber segunda dose da vacina em BH

No posto drive-thru da UFMG, além da vacinação dos idosos de 70 anos, pessoas com idade de 61 anos seguem sendo imunizadas com a primeira dose (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Idosos de 70 anos recebem, a partir desta terça-feira (27/4), a segunda dose da vacina contra a COVID-19 em Belo Horizonte. Conforme programação da PBH para esta semana, a vacinação para a faixa etária está prevista para acontecer até nesta quarta-feira (28/4), em todos os pontos de imunização disponibilizados.

A vacinação para as pessoas com essa idade, em um dos piores momentos da pandemia, se torna ainda mais emergencial. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG), 24.983 dos 32.497 de óbitos já resgistrados por coronavírus em Minas Gerais são de pessoas com 60 ou mais, ou seja, 77% de mortes pela doença no estado abrange o grupo.





As autoridades sanitárias pedem que o idoso seja acompanhado apenas por uma pessoa para evitar aglomerações. Documento de identidade e um comprovante de residência também são necessários para o momento da vacinação.

Idosos ressaltam a importância da imunização e cuidados preventivos

Maria Lúcia, de 71, destacou o quão importante é a vacinação da população conta doenças graves (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) vacinas, Maria Lúcia Faria, de 71 anos, imunizada pela segunda dose nesta terça no drive-thru da UFMG, não compartilha o sentimento de descrença e disse ao Estado de Minas que, durante toda a sua vida, tomou e vacinou seus filhos com todas os imunizantes disponíveis, não importando para qual doença ela seja. No cenário atual, onde uma parcela da população ainda desconfia da segurança e confiabilidade das, Maria Lúcia Faria, de 71 anos, imunizada pela segunda dose nesta terça no drive-thru da UFMG, não compartilha o sentimento de descrença e disse aoque, durante toda a sua vida, tomou e vacinou seus filhos com todas os imunizantes disponíveis, não importando para qual doença ela seja.

“Vacina é a coisa que evita doenças, não só o coronavírus. Qualquer doença que tem vacina pra ela tem que tomar. A vacina para poliomielite, sarampo, meningite, tem que tomar todas. Quem não toma, é burro”, declara a idosa.

João Assis, de 71, comemrou a última etapa da vacinação (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) João de Assis Gonçalves, de 71, natural de Monjolos, município do interior de Minas situado na Bacia do Rio das Velhas, também recebeu sua imunidade no estacionamento do da universidade. Segundo o idoso, mesmo depois de vacinado, as medidas de prevenção contra o vírus continuam. “Já é uma tranquilidade, mas vou continuar tomando todos os cuidados”, afirmou o idoso.

Segunda dose garantida em BH

Depois da chegada de uma nova remessa de imunizantes, entregue pelo governo de Minas nesta segunda-feira (26/4) , a Secretaria Municipal de Saúde anunciou que a capital mineira vai reservar a segunda dose de faixas etárias que já estejam programadas para os próximos dias para garantir a imunização e concluir o esquema vacinal dos belo-horizontinos.

Como ocorrido na vacinação desta terça (27/4), o prazo das aplicações em segunda dose deve ser feito com um intervalo de 14 a 28 dias para os vacinados com a CoronaVac e de 2 a 14 semanas para os imunizados com a AstraZeneca, conforme determina o Ministério de Saúde.









70 anos: segunda dose na terça-feira (27/4), e quarta-feira (28/4)

69 anos: segunda dose na quinta-feira (29/4)

68 anos: segunda dose na sexta-feira (30/4)

89 anos e mais: segunda dose no sábado (1/5)

Confira a programação da campanha nesta semana em BH: