Coronavac: PBH admite falta de vacina para aplicação de 2ª dose

De acordo com a pasta, é imprescindível que novas remessas de vacinas sejam entregues para aplicar a segunda dose (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

de Belo Horizonte (PBH) admitiu, nesta sexta-feira (30/4), que não hápara a aplicação dadose daem idosos de 64 a 67 anos na capital.Isso porque, de acordo com a administração municipal, a prefeitura seguiu a orientação do Plano Nacional de Imunização e, portanto, não guardou as segundas doses para esse público."Sendo assim, é imprescindível que novas remessas de vacinas sejam entregues pelo Ministério da Saúde", informou por meio de nota.A prefeitura reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo. "Tão logo as vacinas sejam entregues, haverá continuidade da aplicação de segundas doses de CoronaVac", disse por meio de nota.A administração municipal esclarecer que a aplicação da segunda dose para além dos 28 dias não compromete a eficácia clínica da vacina.