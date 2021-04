Nova Lima anuncia retorno escalonado de aulas presenciais; veja datas

Alunos de 3 a 8 anos de idade das redes pública e privada de ensino voltarão às atividades entre 10 de maio e 2 de agosto em Nova Lima, na Grande BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 28/03/2016)









Já na rede municipal de ensino, as atividades presenciais para crianças de 3 a 7 anos voltarão no dia 14 de junho. Alunos acima de 8 anos, por sua vez, retornarão no dia 2 de agosto, logo após o recesso escolar.





Frequência não obrigatória





Ainda segundo a prefeitura, a frequência dos alunos não será obrigatória. Um sistema de rodízio será aplicado, ou seja, enquanto uma parte das crianças estará em atividades presenciais, a outra metade estará em casa, fazendo exercícios de forma remota.





Alunos que optarem pelo sistema remoto na rede municipal, seguirão no projeto “Estudando em Família”, com atividades entregues pela prefeitura. O Executivo também informou que, em breve, os pais receberão o calendário de frequência dos filhos, assim como o material orientativo.





A Prefeitura de, na Grande BH, anunciou, nesta terça-feira (27/04), o retorno das aulas presenciais. A volta das atividades será de forma escalonada a partir de maio, com protocolos definidos pelo Comitê de Enfrentamento à