Cursos de idiomas e pré-vestibulares estão autorizados a funcionar em BH

Além do retorno às aulas de educação infantil, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) autorizou a volta daspara ensino dee cultura; escolas de; centro de formação dee cursosO anuncio foi feito em 19 de abril em coletiva de imprensa e, desde a quinta-feira (22/4), essas atividades estão autorizadas conforme o decreto Nº 17.593. Os serviços são permitidos de segunda-feira a sábado – sem restrições de horários.

Devem seguir, no entanto, medidas gerais para prevenção à pandemia da, entre elas manter em trabalho remoto ou em afastamento colaboradores do grupo de risco; afastar imediatamente e por, no mínimo, 14 dias o colaborador que apresentar sintoma comprovar ou ocorrência de caso em pessoa que vive na mesma residência; além de comprovar a vacinação contra influenza de profissionais e colaboradores que se enquadram nos critérios de elegibilidade do Ministério da Saúde.Estão vedadas, de acordo com a administração municipal, a disponibilização decoletivos de jato inclinado; o uso dedepara secagem das mãos e adee bebidas.De acordo com o decreto, a empresa precisa afixarinformando a lotação máxima, as medidas recomendadas e sinalizando áreas comuns com informações sobre distanciamento de pessoas, orientações de segurança e medidas de prevenção à COVID-19.Também é necessário controlar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento e organizar filas internas e externas, observando o distanciamento mínimo de 2m e restringir em 50% a lotação dos elevadores, com demarcação de lugares no piso.Em relação ao, a administração municipal informou que eles devem ficar desligados em ambientes com ventilação natural."Caso necessário manter o ar condicionado em funcionamento, garantir o plano de manutenção. As respectivas comprovações devem estar disponíveis para fiscalização", informa a PBH.Outra questão importante diz respeito à limpeza. O estabelecimento é responsável por limpar e desinfetar "sistematicamente as áreas, objetos e superfícies comuns, como pisos, banheiros, balcões, bancadas, corrimãos, esteiras, caixas registradoras, calculadoras, com produtos sanitizantes regularizados no órgão competente".Também precisa disponibilizar para os colaboradores e para os clientes meios para higienização das mãos com álcool 70% e instruir os funcionários sobre a obrigatoriedade do uso e da correta utilização da máscara.Vale ressalar que o " Protocolo Geral de Vigilância Sanitária ", enviado pela PBH, não especifica as orientações por modalidades autorizadas.Se o retorno às aulas do ensino infantil tem levantado debate entre os profissionais da educação, o anúncio sobre a volta dos cursinhos foi feito sem alarde.Ao questionar a PBH sobre o retorno das aulas preparatórias para concursos fixado entre as atividades autorizadas a funcionar presencialmente, a administração respondeu que a decisão foi tomada "pelo fato de não serem de presença obrigatória como o ensino regular."

