COVID-19: variante de Manaus é confirmada em Itajubá, diz prefeitura

A prefeitura de Itajubá, no Sul de Minas, confirmou a presença dada COVID-19 P.1 de Manaus (AM) no município. A confirmação aconteceu depois de amostras de material genético suspeito, recolhido em pacientes de, ser analisado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP). O estudo teve a participação de equipes do Hospital de Clínicas da cidade mineira.

Itajubá é a cidade do Sul de Minas com o maior número de mortes por COVID

O resultado mostrou mutações no material genético, confirmando a presença da cepa variante do novo coronavírus, associada a uma maior taxa de transmissão, sendo cerca de 1,7 a 2,4 vezes mais transmissível que as cepas anteriores.





Aumento de casos na cidade





De acordo com a Prefeitura de Itajubá, a confirmação da variante foi fator determinante para o aumento do número de casos de COVID-19 na cidade, principalmente no último mês de março.





O tempo de hospitalização dos pacientes e a alta do número de óbitos em Itajubá, índices semelhantes aos da capital do Amazonas, também chancelam o resultado do teste e reforçam a presença da nova variante.





De 1º de março a 24 abril Itajubá teve um aumento de 88% de novos casos de COVID, passando de 3.758 para 7.061. Já o número de mortes teve um aumento de 177%, passando de 117 para 325 óbitos no período.





Prefeitura alerta a população





A presença da P.1 de Manaus em Itajubá acende o alerta para a população redobrar os cuidados, afim de evitar a infecção pela nova cepa do coronavírus, especialmente por se tratar de uma variante ainda mais contagiosa e potencialmente perigosa.





Atente-se aos cuidados: pratique o distanciamento social, use máscaras, evite tocar olhos e boca e higienize as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%.