COVID-19: Alfenas registra evento clandestino e luau com 300 pessoas

Aglomeração foi flagrada em vários pontos de Alfenas (foto: GCMMG/Divulgação)

O fim de semana foi marcado porem Alfenas , no Sul de Minas. Na madrugada desse sábado (24/4), umcom 300 pessoas foipelae Vigilância Sanitária. Um homem foie um carro roubado recuperado. Neste domingo, outro eventofoi registrado.

De acordo com a Guarda Municipal, um forte trabalho foi feito contra aglomerações e festas clandestinas pela cidade. A fiscalização começou nas lojas de conveniência no fim da noite de sexta-feira (23/4).

“Um dos donos precisou chamar a PM porque as pessoas resistiram em deixar o local após as 23h. Não temos como saber se as pessoas que estavam nessas lojas de conveniência, porém antes que fôssemos para o náutico, onde ocorreu o luau, tivemos que fazer intervenção nesses locais de conveniência, na entrada principal da cidade, dando também apoio a PM em um dos locais”, disse a Guarda Municipal.

Na sequência, cerca de 300 pessoas seguiram para as proximidades do Náutico Clube e iniciaram o luau. Segundo a Vigilância Sanitária, o flagrante aconteceu, na madrugada desse sábado (24/4), após denúncia anônima. “No local, mais ou menos 80% dos participantes não usavam máscaras e estavam aglomerados”, explica o coordenador da Vigilância Sanitária, Wagner Soares.

A Guarda Municipal conseguiu notificar 30 veículos e quatro motos. “Agora será feito o levantamento dessas placas e seus donos para repassar as informações para Vigilância Sanitária”, diz.

Um homem foi preso com carro roubado nas mediações do luau (foto: GCMMG/divulgação)

Durante a ação, um carro roubado foi flagrado pelo sistema de monitoramento da Guarda Municipal. O veículo foi recuperado e o motorista foi detido nas imediações do luau. Ele foi preso pela Polícia Militar e levado para Delegacia de Polícia Civil.

Resistência ao decreto

Na madrugada deste domingo (25/4), outra ação em combate às festas clandestinas aconteceu na cidade. A Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária interrompeu um evento que acontecia em um condomínio na entrada da cidade.

De acordo com a Vigilância Sanitária, cerca de 20 carros estavam estacionados em frente ao local com mais de 100 pessoas participando do luau. Os veículos foram notificados e os responsáveis devem ser penalizados.

COVID-19

Alfenas ultrapassou os 6 mil registros de COVID-19 com 30 pessoas internadas em tratamento, sendo 137 mortes confirmadas em decorrência ao novo coronavírus. A cidade segue com 100% dos leitos de UTI COVID ocupados.





