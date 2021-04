COVID-19: Alfenas avança para onda vermelha e flexibiliza comércio

Alfenas migra para onda vermelha e prefeitura pede cautela (foto: Ascom/divulgação)





A Prefeitura de Alfenas publicou novo decreto flexibilizando serviços não essenciais e as medidas já começaram a valer nesta quinta-feira (15/4). A decisão aconteceu após anúncio do Governo de Minas autorizando o Sul de Minas a avançar para a onda vermelha.





O documento foi publicado nesta quinta-feira (15/4) e flexibiliza atividades consideradas não essenciais na cidade. Entre as medidas, o decreto autoriza a volta de música ao vivo em bares, desde que sejam respeitadas as medidas de prevenção à COVID-19 e ocupação de 50%. Além disso, esses estabelecimentos podem atender o público até as 23h, após esse horário somente no sistema delivery.





De acordo com o decreto, as padarias, confeitarias, templos e igrejas ficam restritos até as 20h. Clubes, associações esportivas e quadras seguem no mesmo horário, mas de segunda a sexta-feira. “Vedada a utilização de saunas, vestiários e prática de esportes coletivos”, trecho do documento.









A prefeitura também permitiu o aluguel de sítios e espaços privados, em área urbana ou rural, desde que seja protocolado e autorizado pela Vigilância Sanitária. Em caso de descumprimento das regras, o proprietário responsável pode ser penalizado.





COVID-19





Alfenas soma 5.718 pessoas infectadas pela COVID-19, sendo 130 óbitos confirmados na cidade. Nesta quinta-feira (15/4), a prefeitura também publicou uma arte apelativa pedindo que o pessoal fique em casa para que o sistema de saúde possa respirar.

Equilíbrio e responsabilidade

A Associação Comercial e Industrial de Alfenas divulgou nota para aletara os comerciantes sobre a reabertura do comércio:





“ACIA sugere equilíbrio e responsabilidade na Reabertura do Comércio





Desde 2020 estamos sim, trabalhando incessantemente para resguardar aos nossos associados o direito de ter seus comércios em funcionamento normal. Vivemos momentos complicados diante da decisão do governador Romeu Zema que instituiu a Onda Roxa para todos os municípios de Minas Gerais.





Porém agora, tendo em vista a redução no número de casos, internações e óbitos em Alfenas, mais uma vez recorremos ao prefeito municipal para que fosse feita essa liberação, mesmo que gradativa.





Hoje, dia 15/04/2021 estamos trazendo o Novo Decreto Nº. 2. 866 que trata da reabertura a partir da data de sua publicação.





O momento em que vivemos exige equilíbrio entre os cuidados com a saúde e também com o comércio.





Assim, vamos tomar os devidos cuidados para que possamos continuar trabalhando e, em breve, voltar à normalidade.





Somente a união de esforços é que vai nos proteger durante a reabertura.





Solicitamos aos comerciantes que se comprometam a seguir as normas sanitárias e que a população tenha responsabilidade e evite aglomerações e deslocamentos desnecessários para que possamos estar cada vez mais perto da normalidade, nosso maior objetivo”.