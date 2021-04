Bombeiros fazem buscas por corpo no Arrudas

Bombeiros dão buscas no Arrudas, entre Belo Horizonte e Sabará (foto: CBMMG/Divulgação)

Desde a tarde desta quinta-feira (15/4) soldados do Corpo de Bombeiros fazem buscas no Ribeirão do Arrudas, a partir do Bairro São Geraldo, em Belo Horizonte, até Sabará, à procura de um possível corpo de mulher, que teria sido avistado por moradores da região.





Por volta das 14h45, a Central do Corpo de Bombeiros recebeu um chamando, dando conta de que um corpo tinha sido avistado.Quando os bombeiros chegaram ao local, moradores de bairros próximos, Conjunto, divisa com Sabará;, também deram notícias sobre um corpo, nu, que boiava.

Equipes fizeram o batimento das águas ao longo desse trecho, até o início da noite, quando as buscas foram encerradas. Elas serão retomadas na manhã desta sexta-feira.

Enquanto isso, as informações foram repassadas à Polícia Militar e à Polícia Civil.



O objetivo é descobrir se existe alguma queixa de pessoa desaparecida, em especial uma mulher.