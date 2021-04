Bombeiros resgatam com vida homem que caiu dentro do Arrudas

Homem se desequilibrou ao tentar atravessar viga sobre o Ribeirão Arrudas (foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem de cerca de 30 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, por volta de 14h, desta quarta-feira (31/3), dentro do Ribeirão Arrudas, na altura do encontro da Avenida do Contorno com Rua 21 de Abril, próximo à rodoviária, no Centro de Belo Horizonte.

Segundo testemunhas, que viram quando o homem caiu, ele teria se desequilibrado ao tentar atravessar uma viga. Ele não foi identificado e ninguém soube dizer se a vítima era morador de rua no local.

O Boletim de Ocorrência (BO) dos Bombeiros diz que o homem caiu na parte seca do leito do ribeirão. Ele foi resgatado pela técnica de rapel. Estava desacordado e foi levado para o Hospital do Pronto Socorro.

Afogado no interior de Minas

Populares resgataram numa lagoa, nesta quarta-feira (31/3), na Fazenda Caldeirão, na cidade de São Francisco, no Norte de Minas, o corpo de um homem que teria se afogado na tarde de terça-feira.

Segundo parentes da vítima, este estaria pescando com o tio e um primo, quando ao tentar armar um rede, acabou escorregando para a parte mais funda da lagoa, submergindo e não mais voltou à tona. O corpo estava boiando.