Corpo de homem é encontrado boiando no Ribeirão Arrudas, em BH

O corpo de umfoi encontrado no final da manhã desta quinta-feira (11/03), no Ribeirão Arrudas, na altura do Bairro Coração Eucarístico. Segundo os bombeiros, ele apresentava diversos ferimentos pelo corpo e já estava sem vida.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros fizeram a retirada do corpo

As viaturas chegaram ao local por uma chamada via 193, feita por uma pessoa que passava e viu o corpo boiando no rio. De acordo com os militares, duas equipes se deslocaram para a região e realizaram o içamento do corpo. O homem ainda não foi identificado.