COVID-19: infectologista da PBH alerta para possível 'crise funerária'

Unaí Tupinambás pede atenção às orientações das autoridades em saúde (foto: Divulgação/Unaí Tupinambás) Infectologista do comitê de enfrentamento à COVID-19 da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Unaí Tupinambás alertou, nesta quinta-feira (11/3), para uma possível “crise funerária” caso o vírus siga se espalhando. Em vídeo, o também professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) se ancorou no doda),alertou, nesta quinta-feira (11/3), para uma possível “” caso o vírus siga se espalhando. Em vídeo, o também professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) se ancorou no recorde de mortes pelo novo coronavírus no Brasil para emitir o alerta.









Nessa quarta-feira (10/3), o Brasil registrou 2.286 mortes em 24 horas, maior número registrado desde o início da pandemia, em março de 2020. O número de pessoas que perderam a vida por causa do vírus chegou a 270.656 no país, e 11.202.305 já foram infectados, com 79.876 diagnósticos entre a última terça-feira (09/03) e essa quarta. Os dados são do Ministério da Saúde.





Segundo dados divulgados pela PBH nessa quarta, a capital de Minas Gerais já registrou 119.923 casos do novo coronavírus, com 2.859 mortes. Dos óbitos, 27 foram contabilizados dentro de 24 horas, enquanto 994 diagnósticos positivos para a COVID-19 foram acrescentados.





“Se possível, fique em casa, evite aglomerações, use sempre a máscara e lave as mãos. Lembrando que a vacina está chegando, em breve, até no final deste semestre muito provavelmente, toda população acima de 60 anos já deverá estar vacinada. Não é o momento de a gente relaxar. Mais do que nunca, a gente conta com a colaboração de todo belo-horizontino e belo-horizontina para que sigam rigorosamente todas as medidas sanitárias”, completou Tupinambás.





Desde o último sábado (6/3), somente atividades consideradas essenciais pela prefeitura, como bancos, farmácias, supermercados, padarias e serviços de delivery podem operar em Belo Horizonte. Foi o quarto fechamento do comércio desde março de 2020, com o início da pandemia.