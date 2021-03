COVID-19: serviços do Procon em BH estão suspensos desde o dia 08/03

Procon de BH suspende atendimentos presenciais por tempo indeterminado (foto: Reprodução/PBH) Procon de Belo Horizonte suspendeu, por tempo indeterminado, todos os atendimentos presenciais desde a última segunda-feira (08/03), após uma deliberação da Assembléia Legislativa de Minas (ALMG) para conter a propagação e o contágio da COVID-19 na cidade. depor tempo indeterminado, todos os atendimentosdesde a última segunda-feira (08/03), após uma deliberação da Assembléia Legislativa de Minas (ALMG) para conter a propagação e o contágio dana cidade.









A assessoria informou ainda que todos os serviços que foram agendados no período de suspensão serão reaagendados quando a Prefeitura de Belo Horizonte atorizar a retomada dos serviços não essenciais.



No site do Procon há um e-mail para contato, caso o consumidor entrar em contato para solucionar dúvidas ou precise de alguma orientação. O órgão reforça que as respostas serão enviadas da mesma forma, ou seja, por e-mail.





Os registros de reclamação estão suspensos no momento e não podem ser enviados nem por e-mail.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra