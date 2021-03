Com aumento de 150% em dois anos, passagem do metrô de BH vai para R$ 4,50

O valor da tarifa agora é 150% maior que em março de 2019 (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Os passageiros do metrô de Belo Horizonte devem se preparar para um novo aumento na tarifa. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) anunciou que a partir de 20 de março o custo da passagem vai de R$ 4,25 para R$ 4,50. Esse é o sétimo reajuste em menos de dois anos.









Em 2019, a população já havia sido alertada de que durante esse período o preço desembolsado para a viagem chegaria a custar 88% a mais até o ano de 2020.





Justiça Federal entre representantes da companhia de trens urbanos, o Ministério Público Federal, a Advocacia-Geral da União (AGU) e o Instituto de Defesa Coletiva, foi aprovada a medida que determinou Após uma audiência de conciliação naFederal entre representantes da companhia de trens urbanos, oFederal, a Advocacia-Geral da União (AGU) e o Instituto de Defesa Coletiva, foi aprovada a medida que determinou o aumento escalonado da tarifa em seis vezes no metrô de BH e de cidades de outros estados, como Natal, Maceió, João Pessoa e Recife.





Para justificar a determinação, a CBTU informou na época que, por causa dos anos em que o preço da passagem esteve sem modificações, o sistema de metrô atingiu uma defasagem ante ao custo de manutenção. Segundo a companhia, até março de 2019, Belo Horizonte estava há 13 anos sem alterações na tarifa.





No primeiro acréscimo, o valor da passagem chegou custar R$ 2,40 na capital mineira. Conforme previsto, após passados todos reajustes, em março de 2020 o valor atingiu quase o dobro em R$ 4,25, preço da tarifa paga atualmente pelos passageiros. Confira o histórico:





R$ 2,40 (5 de maio de 2019)

R$ 2,90 (7 de julho de 2019)

R$ 3,40 (8 de setembro de 2019)

R$ 3,70 (3 de novembro de 2019)

R$ 4,00 (5 de janeiro de 2020)

R$ 4,25 (8 de março de 2020)





Entretanto, mesmo com todos os seis acréscimos concretizados, a CBTU volta a determinar o sétimo aumento na passagem neste mês. No decreto divulgado pela companhia, não é explicado o motivo para essa nova mudança.





Entidade repudia o aumento





Em resposta ao decreto da CBTU, o movimento Tarifa Zero BH publicou uma nota de repúdio contra o novo reajuste na tarifa do metrô. A entidade escreve que o aumento pegou de surpresa, já que esse anúncio não foi discutido previamente com a população e “ocorre em um momento de crise econômica, altas taxas de desemprego e aumento da inflação”.









De acordo com a entidade, o aumento de 6% no valor da passagem não condiz com a qualidade do serviço e com os horários de atendimento que o sistema do metrô vem implantando durante a pandemia.





“Este último aumento faz parte de um movimento visando à privatização da CBTU, em uma tentativa de tornar o negócio mais atrativo para futuros investidores às custas da população mais pobre, que não tem opção para se locomover pela cidade e compromete uma parcela cada vez maior de sua renda com o transporte. A futura venda do sistema para a iniciativa privada vai aprofundar ainda mais as políticas de encarecimento da passagem e corte de custos, sem dar importância aos efeitos multiplicadores e negativos nas pessoas que mais necessitam”, ressalta o movimento Tarifa Zero BH.