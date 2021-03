Metrô de BH funciona em horário reduzido a partir desta quarta (10/3)

Metrô tem novo horário de funcionamento após fechamento de comércio em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press ) Metrô em Belo Horizonte passa a operar em horário reduzido, das 5h40 às 21h, com todas as estações abertas diariamente. Este novo horário foi estabelecido depois que a PBH soltou o novo decreto de funcionamento da cidade na última sexta-feira (05/3), suspendendo o funcionamento de serviços não-essenciais na capital. A partir desta quarta-feira (10/3) oempassa a operar em horário, das 5h40 às 21h, com todas as estações abertas diariamente. Este novo horário foi estabelecido depois que a PBH soltou o novode funcionamento da cidade na última sexta-feira (05/3), suspendendo o funcionamento de serviços não-essenciais na capital.









Segundo o superintendente do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais,Miguel Marques, para justificar a implantação da nova escala, "foram apresentado dados que revelam que a demanda de passageiros do metrô manteve-se praticamente estável, caindo menos de 7% nos primeiros dias após a implantação do decreto.’’





Em nota, a CBTU informou que optou por fazer "o que melhor atenda à cidade", reduzindo parcialmente o horário e garantindo segurança aos passageiros e a toda a categoria metroferroviária.





A intenção na redução dos horários é garantir transporte aos trabalhadores de serviços essenciais e, ao mesmo tempo, promover a oferta de transporte aos demais usuários, observando as medidas de prevenção adotadas pelo município e prezando que a população tenha atendimento adequado no sistema.





A CBTU informa que desde janeiro os funcionários do metrô estão sendo testados constantemente, sendo que os resultados parciais da testagem não-obrigatória indicam que mais de 92% dos empregados testados não apresentaram nenhum tipo de contaminação naquele momento, e não houve nenhuma identificação de infecção ativa.



A empresa reforça a obrigatoriedade do uso de máscara sobre o nariz e boca em todas as estações e dentro do metrô, enquanto os passageiros estiverem seguindo viagem.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira